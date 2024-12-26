Ливневая канализация Архангельска получит шанс на новую жизнь

После списания 57 километров устаревших и задвоенных сетей в ведении МУП «Городское благоустройство» останется 183 километров. Но и с ними предстоит работать и работать. Подробности от издания «Регион 29»:

- Серьезную проблему представляют 16,8 километров деревянных сетей, построенных в 1930–1960 годах, которые полностью изношены и не справляются с отведением воды, что приводит к регулярным подтоплениям. Стоимость замены одного погонного метра таких сетей составляет около 93 тысяч рублей, а полная перекладка потребует более 1,5 миллиарда рублей.

Остальная часть городской ливневой канализации также изношена более чем на 85% и нуждается в модернизации.

Для решения проблемы в мастер-план развития Архангельской агломерации до 2035 года включена модернизация ДЛК на сумму более 16 миллиардов рублей. Документ находится на утверждении в Москве.

Администрация города также предложила ввести оплату за использование ливневой канализации для юридических лиц, а вырученные средства направить на ремонт и обновление сетей.