Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев взялся за наведение порядка в торговле и общепите

Глава Архангельска рассказывает о сегодняшнем рейде по болевым точкам города:

- Вместе с муниципальным контролем проверил содержание фасадов и территорий магазинов и общепита. 

Накажем нерях по справедливости.

Кафе «Дружба». По камерам мы видим: подрядчик кафе чистил здесь парковку, а снег сдвинул на муниципальную территорию. Убрать гору добровольно управляющая зданием отказывается. Поручил департаменту контроля выписать предписания за все недочеты: снег, граффити, состояние крыльца.

ТРЦ «Макси» на Ленинградском. Грязная куча снега видна издалека. Только руководство торгового комплекса ее в упор не замечает. И никакого уважения к своим покупателям. Значит, продолжим разговор на языке штрафов.

ТЦ «Макси» на Московском – та же история. Горы снега высотой с сам торговый центр, массовые жалобы от горожан. Зачем было доводить до этого ситуацию, управляющий мне не ответил. Но пообещал в ближайшие дни снег вывезти.

В рейде увидел и положительный настрой.

«Вкусно и точка» на Воскресенской. Собственник уже решает вопрос с удалением граффити и согласился уложить брусчатку на «островке», где из-за пешеходного трафика никогда не вырастет газон. Вместо грязи будет широкий тротуар.

 ТЦ «Гранд-Плаза» летом отремонтирует проезд и парковку, где уже третий год растут «волны».

Гипермаркет «Петровский» накануне ночью вывез весь снег.

Объекты торговли не должны оставаться в стороне и от городских субботников. Уже завтра встречусь с руководством магазинов и кафе, чтобы спланировать эту работу.


15 апрель 12:10 | : Политика / Экономика

Главные новости


И о духовном. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Архангельск неспортивный. Для инвалидов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (188)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20