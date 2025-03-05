Дмитрий Морев взялся за наведение порядка в торговле и общепите

Глава Архангельска рассказывает о сегодняшнем рейде по болевым точкам города:

- Вместе с муниципальным контролем проверил содержание фасадов и территорий магазинов и общепита.

Накажем нерях по справедливости.



Кафе «Дружба». По камерам мы видим: подрядчик кафе чистил здесь парковку, а снег сдвинул на муниципальную территорию. Убрать гору добровольно управляющая зданием отказывается. Поручил департаменту контроля выписать предписания за все недочеты: снег, граффити, состояние крыльца.



ТРЦ «Макси» на Ленинградском. Грязная куча снега видна издалека. Только руководство торгового комплекса ее в упор не замечает. И никакого уважения к своим покупателям. Значит, продолжим разговор на языке штрафов.



ТЦ «Макси» на Московском – та же история. Горы снега высотой с сам торговый центр, массовые жалобы от горожан. Зачем было доводить до этого ситуацию, управляющий мне не ответил. Но пообещал в ближайшие дни снег вывезти.



В рейде увидел и положительный настрой.



«Вкусно и точка» на Воскресенской. Собственник уже решает вопрос с удалением граффити и согласился уложить брусчатку на «островке», где из-за пешеходного трафика никогда не вырастет газон. Вместо грязи будет широкий тротуар.



ТЦ «Гранд-Плаза» летом отремонтирует проезд и парковку, где уже третий год растут «волны».



Гипермаркет «Петровский» накануне ночью вывез весь снег.



Объекты торговли не должны оставаться в стороне и от городских субботников. Уже завтра встречусь с руководством магазинов и кафе, чтобы спланировать эту работу.



