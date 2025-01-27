Дмитрий Морев: "Мы начинаем работать с застройщиками по-новому"

Информация непосредственно от градоначальника Архангельска:

- Департамент муниципального контроля ежедневно оформляет предписания застройщикам. Кривые ограждения, граффити, поврежденные тяжелой техникой проезды и тротуары, завалы мусора вокруг – многие строительные компании считают это мелочами по сравнению с возведением домов. А от этого зависит безопасность горожан и внешний вид улиц.



Сегодня с руководителями компаний-застройщиков состоялся откровенный разговор. Пора менять угол зрения: участвовать в субботниках, выходить со стройки за забор и смотреть, как выглядит территория в 100-200 метрах вокруг и как сделать ее ухоженной. Спасибо участникам совещания за правильную реакцию на претензии, которые накопились у жителей и у меня как главы города.



Один в поле не воин, а вместе и организованно мы сможем изменить подходы к благоустройству и на территории новостроек, и вокруг них. А строится в Архангельске много!



Мы свою позицию обозначили: у нас нет цели выписать как можно больше штрафов - нам нужен порядок в городе. На встрече проработали новый механизм взаимодействия, чтобы жители уже этим летом почувствовали положительные изменения.