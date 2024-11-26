Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Все под контролем. В мэрии Архангельска начал работу новый департамент

Это вновь созданный департамент муниципального контроля, который начал функционировать в первый официальный рабочий день нового года. Согласитесь, символично.

Цели и задачи управленческой структуры презентует градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Дисциплина управляющих компаний, восстановление благоустройства после разрытий, содержание прилегающих территории и фасадов зданий, парковка на газонах – именно эти темы чаще всего мы видим в жалобах жителей. С начала 2025 года муниципальный контроль по этим и другим направлениям мы сосредоточили в отдельном департаменте. Скорость принятия мер, качество контроля повысятся, что в интересах города и горожан.

В первый рабочий день я встретился с коллективом нового подразделения, чтобы нацелить на высокий уровень инициативы. Не ждать, когда поступит обращение от жителей, а самостоятельно выявлять ситуации, требующие вмешательства, - таким должен быть подход.

Так, среди задач департамента – контроль за работой управляющих компаний. В том числе, исполнением обязанностей по уборке снега во дворах. Сегодня эта тема актуальна, как никогда!

Департамент муниципального контроля возглавил Алексей Леонидович Потолов – руководитель с большим опытом работы, который ранее более трех лет управлял департаментом транспорта. Сформировать и сплотить коллектив, действовать энергично и в рамках закона, навести порядок в сфере соблюдения правил благоустройства различными организациями – все эти важные составляющие успешной деятельности департамента должны быть достигнуты.

09 январь 16:25 | : Политика

Главные новости


Рождественское послание митрополита Корнилия
Сочельник – не время для обжорства

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (52)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20