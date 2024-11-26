Все под контролем. В мэрии Архангельска начал работу новый департамент

Это вновь созданный департамент муниципального контроля, который начал функционировать в первый официальный рабочий день нового года. Согласитесь, символично.

Цели и задачи управленческой структуры презентует градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Дисциплина управляющих компаний, восстановление благоустройства после разрытий, содержание прилегающих территории и фасадов зданий, парковка на газонах – именно эти темы чаще всего мы видим в жалобах жителей. С начала 2025 года муниципальный контроль по этим и другим направлениям мы сосредоточили в отдельном департаменте. Скорость принятия мер, качество контроля повысятся, что в интересах города и горожан.

В первый рабочий день я встретился с коллективом нового подразделения, чтобы нацелить на высокий уровень инициативы. Не ждать, когда поступит обращение от жителей, а самостоятельно выявлять ситуации, требующие вмешательства, - таким должен быть подход.

Так, среди задач департамента – контроль за работой управляющих компаний. В том числе, исполнением обязанностей по уборке снега во дворах. Сегодня эта тема актуальна, как никогда!

Департамент муниципального контроля возглавил Алексей Леонидович Потолов – руководитель с большим опытом работы, который ранее более трех лет управлял департаментом транспорта. Сформировать и сплотить коллектив, действовать энергично и в рамках закона, навести порядок в сфере соблюдения правил благоустройства различными организациями – все эти важные составляющие успешной деятельности департамента должны быть достигнуты.