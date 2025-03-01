"Единая Россия" определилась с приоритетами к празднованию юбилея Победы

Лучшие региональные практики, представленные на стратегической сессии партпроекта в Центральном исполкоме партии, масштабируют по всей стране

В Год 80-летия Победы и Год защитника Отечества по всей стране запланировано более 60 мероприятий, включая более 20 крупных проектов реставрации культурных объектов, сообщил председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на расширенном заседании партпроекта в Музее Победы.

По его словам, принципиальное значение имеет вопрос о скорейшем восстановлении объектов культурного наследия, пострадавших от неонацистского киевского режима в Курском и Белгородском приграничьях, а также в четырёх вновь вошедших в состав России регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях.

«Задачу следует ставить гораздо шире. Говорить не только о реставрации музеев, храмов, но и о музеефикации самих разрушений. Зримых свидетельств преступной сущности киевского режима. Буквально на днях, поспешно отступая из Суджи, боевики ВСУ намеренно нанесли удар по местному краеведческому музею. Такие трагедии, безусловно, не должны быть нами забыты», - подчеркнул он.

Неизменными приоритетами являются забота о ветеранах Великой Отечественной войны, включая их индивидуальное социальное сопровождение, патриотическое воспитание молодёжи. В этом году под эгидой партпроекта вновь пройдут акции «Звонок ветерану», «Подарок ветерану», «Парад у дома ветерана», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», Всероссийский субботник по благоустройству воинских захоронений, лекционный проект «Победили тогда, победим и сейчас», конкурс музеев образовательных организаций «Знать, чтобы помнить» и другие.

Одним из ключевых событий ко Дню Победы, несомненно, станет Международная акция «Диктант Победы», которая пройдёт 25 апреля по всей стране и в ряде зарубежных государств, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он подключился к заседанию общественного совета партпроекта по ВКС из Курской области.

«Подготовка к нему идёт полным ходом, и мы ожидаем, что в этом году «Диктант Победы» станет самым масштабным за всё время проведения», - сказал он.

По его мнению, лучшие региональные практики партпроекта, которые представили на стратсессии партпроекта в Центральном исполкоме партии 20 марта, можно масштабировать по всей стране.

«В работе пяти секций приняли участие 130 координаторов и председателей общественных советов проекта из 85 регионов. Состоялись конструктивные дискуссии по ключевым направлениям проекта: увековечивание памяти о наших Героях и их подвигах, сохранение объектов культурного наследия и повышение роли музеев. Обсудили современные форматы работы с детьми и молодёжью», - рассказал он.

Федеральный координатор партпроекта, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин добавил, что «Единая Россия» активно работает с Россотрудничеством и МИДом в части увеличения количества иностранных площадок, которые будут предоставлены в 80 государствах. Зарегистрированы площадки в силовых ведомствах, МЧС, вузах. В новых регионах диктант организуют там, где его ещё не писали.«В прошлом году 1,5 тысячи площадок зарегистрировали в силовых ведомствах. В этом году только МЧС даёт около 700 площадок, 671 вуз», - сообщил он.

Состоятся фотовыставки, региональные и межрегиональные автопробеги, акция «Письмо Герою», которую активно поддерживает Почта России. Память Героев увековечат открытием мемориальных досок и муралов, выпуском почтовых марок. Партия продолжит активную работу с Российским военно-историческим обществом по установке стел в Городах трудовой доблести.

Председатель Центрального совета сторонников партии, председатель «Волонтёров Победы» Ольга Занко сообщила, что волонтёрский корпус активистов, вовлечённых в мероприятия Года 80-летия Победы, составляет уже более 200 тысяч человек – подготовить их помогает «Единая Россия». Обучение проходит, в том числе, на площадках штабов общественной поддержки партии. Официальные центры подготовки волонтёров созданы уже в 29 странах.«Последнее очное обучение пройдёт в Самаре. У нас получилось к нему организовать грантовый конкурс. Ребята приедут не просто разработать проекты, но и будут иметь возможность получить грант на их реализацию», - отметила она.

Кроме того, на заседании общественного совета регионы представили лучшие практики реализации партпроекта.

Например, на Камчатке действует историко-просветительский проект «Незабытые Герои России». Он направлен на сохранение исторической памяти о Героях регионов: это могут быть участники боевых действий разных лет, труженики тыла, знаменитые соотечественники, Герои России, участники СВО. В рамках проекта, в том числе, возможно создание отдельных материалов в виде карточек в формате А4, лицевая сторона которых содержит информацию о Герое, знаменитой личности, с QR-кодом и интерактивными элементами. Карточки можно создавать в соцсетях, в дополнение к QR-коду, по геолокации памятных мест региона, улиц, где проживал Герой.

В Пензе работает передвижной музей. Обычный школьный автобус переделали под фургон, внутри которого размещена экспозиция, посвящённая обороне Брестской крепости, где ключевым Героем является уроженец Пензенской губернии, защитник Брестской крепости Андрей Митрофанович Кижеватов. Внутренняя экспозиция содержит экспонаты, привезенные нами поисковиками с мест сражения пензенских дивизий в Республике Беларусь. Ежедневно музей посещают 200 школьников или студентов. Иммерсионною экскурсию ведёт сам Герой - с телевизионной панели.

В Запорожской и Херсонской областях, ЛНР действует проект «Герои живы». Его суть в том, чтобы записать двухминутное видео об истории своей семьи, родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, размещают его на сайте герои-живы.рф. После модерации все видео публикуются на специальной площадке в группе ВК .

Как подчеркнул Сергей Ковалев, в дни празднования 80-летия Победы в Поморье, как и по всей России, в том числе в рамках проекта «Историческая память», состоятся фотовыставки, региональные и межрегиональные автопробеги. Пройдут ставшие уже традиционными акции «Подарок ветерану», «Парад у дома ветерана», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», Всероссийский субботник по благоустройству воинских захоронений.