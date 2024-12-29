"Единая Россия" освежила историческую память Архангельска

Региональное отделение «Единой России» подвело итоги работы проекта «Историческая память» и наметило планы на 2025 год.

В региональном отделении партии «Единая Россия» состоялось заседание общественного совета партпроекта «Историческая память», где были подведены итоги работы за прошедший год и утвержден план действий на год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Под председательством Михаила Старожилова участники обсудили широкий круг вопросов, включая взаимодействие с предприятиями и организациями по сбору гуманитарной помощи для мирных граждан на освобожденных территориях и поддержку участников СВО и их семей.

Партпроект «Историческая память» ставит перед собой важные задачи, такие как забота о фронтовиках и ветеранах Великой Отечественной войны, содействие патриотическому воспитанию молодежи и историческое просвещение граждан.

Одним из ключевых направлений деятельности является ремонт и реконструкция памятников, обелисков, памятных досок и благоустройство прилегающих территорий, а также установка новых мемориалов.

«Впервые в 2023 году по инициативе секретаря регионального отделения партии Александра Цыбульского и партийной фракции в областном Собрании депутатов был организован конкурс «Помни их имена», - отметил Сергей Ковалев, координатор проекта и руководитель реготделения Российского военно-исторического общества. - В 2024 году на конкурс поступили заявки из 21 муниципалитета на 70 объектов. Победителями стали 50 проектов, получившие поддержку в размере 20 миллионов рублей. Все они уже реализованы». Исполком реготделения совместно с местными отделениями провел анализ состояния всех памятников Великой Отечественной войны в регионе. Выявлено 553 таких объекта, 61 из которых нуждается в ремонте. Сергей Ковалёв подчеркнул, что задача на 2025 год - определить финансирование для их восстановления.

Еще одним важным направлением работы является проект "Парта Героя". Уже несколько лет в школах региона торжественно открываются парты, посвященные героям-ветеранам войн, участникам боевых действий и СВО, ветеранам труда, деятелям культуры, ученым и спортсменам. «Парта с именем героя должна повседневно использоваться учениками, и права сидеть за ней удостаиваются лучшие из них», - прокомментировал Сергей Ковалёв, добавив, что за время реализации проекта в регионе открыто более 200 парт.

Огромная работа проделана и по подготовке к акции «Диктант Победы», который в Архангельске прошел на базе центра «Патриот», собрав более 10 тысяч участников на 400 площадках. Также была проведена акция «Факел памяти» на острове Мудьюг, где почетным гостем стал отец легендарного комбата Владимира Жоги, а также проведены тематические выставки, областной смотр-конкурс «Юнармейский парад», акция «С Новым годом, ветеран!» и военно-патриотический фестиваль «Герои с вечно русским сердцем». В рамках проекта прошли мероприятия, посвященные 120-летию адмирала Николая Кузнецова, и традиционные акции ко Дню Победы, такие как «Парад у дома ветерана», «Знамя Победы», «Бессмертный полк онлайн».

В планах на 2025 год — продолжение акции «Дом со звездой», конкурс детских рисунков «Дети рисуют мир», реализация проекта «Без срока давности», проведение уроков мужества в школах и научная конференция «Суворовские чтения».

Особое внимание будет уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы, включая благоустройство мемориалов, участие в акциях «Подарок ветерану», «Свеча памяти» и «Бессмертный полк».

«В настоящее время ведется подготовка к проведению акции "Бессмертный полк", - сообщила руководитель движения в Архангельской области Нина Харгалова - Решение о формате проведения — шествие или онлайн — будет принято в апреле».

Одним из важнейших направлений работы партийцев является помощь бойцам СВО и мирным жителям на освобожденных территориях, которое ведется совместно с общественными организациями и Губернаторским центром «Вместе мы сильнее». И.о. гендиректора центра Александра Усачева отметила, что за время проведения спецоперации было доставлено и распределено 163 грузовика с гуманитарной помощью и передано 214 автомобилей для бойцов СВО. «Кроме того, создан благотворительный фонд, направивший более 53 миллионов рублей на помощь военнослужащим», - подчеркнула она.

По итогам заседания Михаил Старожилов, председатель общественного совета партпроекта, поблагодарил всех партийцев за неравнодушие и большой объем работы, проделанный в прошлом году, и призвал коллег к активной работе по подготовке к 80-летию Победы.

Благодарим всех, кто участвует в реализации проекта "Историческая память"! Вместе мы сохраняем нашу историю и воспитываем патриотов!