В Архангельской области обсудили мероприятия к годовщине Великой Победы

На заседании организационного комитета «Единой России» - «Наша Победа» - утвердили план мероприятий, посвящённых памятным датам Великой Отечественной войны.

Заседание провёл член Президиума регионального политсовета Партии, первый заместитель губернатора Архангельской области - председатель правительства Алексей Алсуфьев.

В мероприятии приняли участие координатор федерального партийного проекта «Историческая память», председатель регионального «Российского военно-исторического общества» Сергей Ковалёв, руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов Игорь Чесноков, представители исполнительной и законодательной власти, общественники, партийцы. Главы муниципальных образований региона присоединились к работе оргкомитета в режиме ВКС.

В начале встречи собравшиеся поздравили своих коллег из города корабелов, получивших награды губернатора Архангельской области и благодарности исполнительной дирекции регионального «Российского военно-исторического общества» (далее – РВИО) за участие в установке мемориальной композиции в Северодвинске – стелы «Город трудовой доблести».

Грамоты губернатора региона и благодарности РВИО удостоился Иван Леонтьев – начальник управления общественных связей и молодёжной политики администрации Северодвинска, благодарность РВИО получили Татьяна Макурова – помощник главы города корабелов, Александр Холодов – главный специалист управления делами «Севмаша» и Алексей Гладких – начальник бюро дизайна управления делами «Севмаша».

На повестке заседания оргкомитета было представлено пять вопросов: итоги реализации конкурса проектов «Помни их имена» в 2023 году, ход подготовки конкурса «Помни их имена» в 2024-м, проведение «Диктанта Победы», реализация проекта «Парта героя» и утверждение плана работы оргкомитета «Наша Победа» на год наступивший.

- Мы благодарны всем общественным организациям, которые завершили деятельность по ремонту, реконструкции, установке новых памятников, мемориалов, именных досок, посвящённых героям Великой Отечественной войны и погибшим участникам специальной военной операции. Закончено 56 проектов – это достаточно много: каждое муниципальное образование стало участником этого процесса. Для нас важно закрепить новые правила для проекта «Помни их имена». Теперь отвечать за его реализацию будут муниципалитеты на местах. Это справедливое и правильное решение, поскольку важно не только установить памятник, но и содержать его, реставрировать. Контролировать работы должны там, где эти мемориалы установлены, - сказал Сергей Ковалёв, член Президиума регионального Политсовета «Единой России», координатор федерального партийного проекта «Историческая память».

Фракция «Единая Россия» в областном Собрании депутатов своевременно настояла на уточнении реестра возведённых объектов, чтобы в каждом муниципальном образовании были учтены все памятники, обелиски, мемориальные доски. Поставлена задача перед коллегами по фракции на местах оценить техническое состояние установленных объектов для понимания статьи предстоящих расходов на их возведение и содержание.

- Конкурс «Помни их имена» мы планируем проводить и дальше – это не разовый проект. Чтобы эффективно расходовать средства, которые выделены, а самое главное – их планировать, нам важно оценить ситуацию посредством составленного реестра. Мы должны знать, сколько потребуется на это ресурсов, где понадобится более активная и серьезная помощь со стороны области. Сегодня мы видим, что в большинстве муниципалитетов чёткого реестра не представлено. Любой объект, который мы создаём, должен быть поставлен на баланс в муниципальном образовании. Мониторинг, который мы провели в декабре прошлого года, показал, что большая часть объектов пока на балансе не стоит. Над этим мы все вместе будем работать, причём очень активно. Создавая новые и ремонтируя старые памятники в году наступившем, мы уже должны готовиться к проекту «Помни их имена» на следующий календарный год, - особо подчеркнул лидер единороссов регионального парламента Игорь Чесноков.

Старт конкурса «Помни их имена» в этом году запланирован на 13 марта. Отчётность по его завершению – в декабре.

В ходе заседания участники окончательно утвердили дату проведения «Диктанта Победы» - он пройдёт по всей России 26 апреля.

Проект нацелен на изучение истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности населения. Если в начале развития Диктанта в Поморье было зарегистрировано всего лишь три площадки, в 2023-м их уже 403. Количество принявших участие в Диктанте составило более 10 тысяч человек.

О «Парте героя» рассказал исполняющий обязанности регионального исполкома «Единой России» Андрей Кожинов. Он, в частности, отметил, что по всей области за время действия проекта было установлено 148 парт, и эта работа будет продолжена. Проект направлен на формирование у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героям боевых действий, ветеранам, героическому прошлому и настоящему нашей страны.

- Парта должна использоваться учениками повседневно. Она устанавливается непосредственно в классе, где проходят уроки, а никак не в музее в качестве экскурсионного объекта. Сидеть за «партой героя» смогут школьники, которые достигли больших успехов в учёбе, и активно принимающие участие в жизни своей школы, - отметил Андрей Кожинов.

Участниками заседания был утверждён план работы «Нашей Победы» на 2024 год. Контроль над его реализацией возложили на региональный исполнительный комитет Партии.



