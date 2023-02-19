"Единая Россия" и волонтеры поздравят архангельских ветеранов с Днем Победы

По всей стране, в том числе в новых регионах, проживают более 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны

Активисты «Единой России» и «Волонтёров Победы» сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов.

«Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать «спасибо» Героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну», - сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

По её словам, всё больше молодых людей стремятся лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.

«Такие встречи навсегда оставляют след в нашем сердце, потому что только истории от первого лица могут так глубоко затронуть наши чувства. Ведь когда узнаешь из первых уст об ужасах, которые пришлось пережить нашему народу, сделаешь всё, чтобы не допустить повторения», - сказала Ольга Занко.

Также активисты «Единой России» и «Волонтёров Победы» организуют в регионах возложения цветов к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны. Волонтёры соберут информацию от ветеранов, которые самостоятельно не могут почтить память сослуживцев, и сделают это за них.

Помимо этого, все желающие смогут написать письма ветеранам, а «Волонтёры Победы» доставят их адресатам. Также активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов.

Кроме того, «Единая Россия» и «Волонтёры Победы» благоустраивают по всей стране памятники и мемориалы, посвящённые героям и событиям того времени, а также воинские захоронения.

«Накануне 9 мая и в сам День Победы по всей Архангельской области «Единая Россия» совместно с Российским военно-историческим обществом проведет праздничные акции ко Дню Победы. К сожалению, время неумолимо, наших дорогих ветеранов становится все меньше. Наша задача - уделить максимальное внимание каждому ветерану. Проведем уже полюбившуюся всеми акцию «Парад у дома ветерана». Депутаты, партийцы навестят всех ветеранов, вручат подарки. Как и в прошлом году пройдут акции «Окна Победы», «Огонь Победы» и другие.

К 9 мая приурочено открытие нескольких «Парт Героев», во всех муниципальных образованиях будет открыта выставка «Герои и подвиги». Традиционно, проведем уборку памятников и мемориалов, воинских захоронений. На главных улицах и площадях городов и поселков молодогвардейцы, члены Партии будут раздавать георгиевские ленточки. По предложению советов ветеранов проводим для фронтовиков обучающие занятия, чтобы они проводили «Уроки мужества» в школах», - рассказал координатор партпроекта «Историческая память» в Архангельской области Сергей Ковалев.