Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области геноцид признали и осудили. Ждем компенсаций?

Архангельский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Архангельской области, в том числе архипелаге Новая Земля, а также в Белом, Баренцевом и Карском морях, во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Заявление подготовлено и направлено в суд по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

Представленными суду доказательствами подтверждены факты нападения немецко-фашистской авиации и флота на города и деревни области, промысловые фактории, полярные станции, суда Северного транспортного флота.

Установлено, что в результате авианалетов на населенные пункты области, а также от голода погибли не менее 19 тысяч человек. Нападениями на транспорт, железнодорожную инфраструктуру и жилые кварталы городов Архангельска и Молотовска (ныне Северодвинск) гражданам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям области причинен ущерб, который в переводе на текущий курс превышает 700 миллиардов рублей.

Для сбора доказательственной базы прокуратурой области и автономного округа обеспечено взаимодействие с органами государственной власти и правоохранительными ведомствами, архивными, музейными и научными учреждениями, образовательными организациями и волонтерами. Суду представлен значительный объем доказательств, в том числе показания свидетелей, архивные документы.

Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами прокуратуры и признал заявленные требования обоснованными.

В рабочую группу по подготовке заявления вошли сотрудники РУФСБ России по Архангельской области. Рассекреченные архивные документы помогли подтвердить выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками в годы войны на территории региона. 

14 март 11:22 | : Политика

Главные новости


Эх, дороги. Как власти Вилегодского округа подвели себя под монастырь
Перевод из Архангельска в тысячу поцелуев. И правила хорошего тона

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (205)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20