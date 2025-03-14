В Архангельской области геноцид признали и осудили. Ждем компенсаций?

Архангельский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Архангельской области, в том числе архипелаге Новая Земля, а также в Белом, Баренцевом и Карском морях, во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Заявление подготовлено и направлено в суд по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

Представленными суду доказательствами подтверждены факты нападения немецко-фашистской авиации и флота на города и деревни области, промысловые фактории, полярные станции, суда Северного транспортного флота.

Установлено, что в результате авианалетов на населенные пункты области, а также от голода погибли не менее 19 тысяч человек. Нападениями на транспорт, железнодорожную инфраструктуру и жилые кварталы городов Архангельска и Молотовска (ныне Северодвинск) гражданам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям области причинен ущерб, который в переводе на текущий курс превышает 700 миллиардов рублей.

Для сбора доказательственной базы прокуратурой области и автономного округа обеспечено взаимодействие с органами государственной власти и правоохранительными ведомствами, архивными, музейными и научными учреждениями, образовательными организациями и волонтерами. Суду представлен значительный объем доказательств, в том числе показания свидетелей, архивные документы.

Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами прокуратуры и признал заявленные требования обоснованными.

В рабочую группу по подготовке заявления вошли сотрудники РУФСБ России по Архангельской области. Рассекреченные архивные документы помогли подтвердить выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками в годы войны на территории региона.