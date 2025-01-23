Игорь Арсентьев обозначил точки городской опасности

Произошло это в ходе еженедельной планерки с заинтересованными лицами (см. фото внизу).

У главы Северодвинска претензии к следующему:

- За прошедшую неделю произошло три ДТП с участием городских автобусов. Жители фиксируют нарушение водителями автобусов правил дорожного движения, а также несоблюдение скоростного режима, особенно на ягринских маршрутах № 22 и № 1. Сам лично проехал на 22-м и подтверждаю – ощущения неприятные! Комитету ЖКХ, транспорта и связи поручил разобраться в причинах подобных нарушений!

Управляющие компании не должны допускать образование на крышах многоквартирных домов наледи и сосулек. Особенно это актуально в весенний период во время оттепели и перепадов температур.

Расселенные аварийные дома должны быть под постоянным наблюдением управляющих организаций вплоть до сноса. Осмотры необходимо проводить ежедневно, и незамедлительно принимать меры по недопущению доступа к объектам посторонних лиц, прежде всего детей.

От жителей многоквартирных домов поступают адресные обращения по уборке снега во дворах. Снег не вывозят, а складируют на газоны. Весной снова столкнемся с грязью и большими лужами во дворах.

Передал управляющим организациям конкретные адреса от жителей для отработки по проблемным вопросам. Это улица Крымская, 10, где есть проблемы с отоплением и канализацией, и улица Трухинова, 2, где протекла крыша. Также необходимо обратить внимание на дворы домов № 39А и № 47 на проспекте Морском.



