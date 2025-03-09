В Северодвинске чиновников привязали к конкретному участку города

Сделано это по инициативе главы города корабелов Игоря Арсентьева. Ему и слово:

- Назначены ответственные лица, которые будут осуществлять контроль за содержанием территорий кварталов округа Заозерный.

Ранее были озвучены фамилии и телефоны должностных лиц, закрепленных за территориями материковой части города и острова Ягры. Ссылки на посты: vk.com/wall49296979_71301 и vk.com/wall49296979_71334

Особое внимание будет уделяться тротуарам, территориям общего пользования, автобусным остановкам, подходам к пешеходным переходам, а также контейнерным площадкам.



