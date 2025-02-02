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В Поморье марафон "Сила России" открылся арктическим забегом

В этом году участники марафона смогут больше узнать о боевых и спортивных подвигах защитников Отечества. Особое внимание уделят тренировкам для военнослужащих, ветеранов, их родственников, а также инвалидов боевых действий. 

«Традиционный партийный марафон «Сила России» охватывает все регионы страны и помог многим ребятам приобщиться к спорту, познакомил с нашими чемпионами и известными спортсменами. Особенно ценно, что в Год Защитника Отечества к марафону активно присоединяются бойцы спецоперации — и в качестве участников, и в качестве тренеров. Наши защитники — достойный патриотический и спортивный пример для подрастающего поколения», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. 

Марафон «Сила России» — это возможность для каждого почувствовать себя частью команды, в которой можно обрести поддержку и веру в себя, отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Жители регионов смогут принять участие в забегах, массовых катаниях на коньках, товарищеских хоккейных матчах, заняться велосипедным, парусным и другими видами спорта. Мы гордимся, что в этом году проект посвящён защитникам Отечества, чьи подвиги и спортивные достижения напоминают нам о силе духа, помогающей преодолевать любые испытания», — отметила она.

Первые мероприятия марафона состоялись на стадионе «Труд» в Балашихе Московской области. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сеуле в эстафете 4×100 метров, заслуженный мастер спорта России Марина Жирова провела мастер-класс по лёгкой атлетике, а мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, трёхкратный чемпион мира, депутат муниципального Совета депутатов Александр Евсюткин — разминку.

Участники соревновались в эстафетах, пробовали себя в силовых дисциплинах, развернули 100-метровый триколор. Среди гостей были ветераны СВО, олимпийские чемпионы и мастера спорта.

«Занятия спортом с олимпийскими чемпионами и знаменитыми атлетами — отличная возможность для подрастающего поколения перенять их опыт. Спорт — это не только соревнования, но и здоровый образ жизни. Важно вовлекать детей в спорт, особенно в наше время, когда они всё больше времени проводят за компьютерами», — отметила председатель Совета сторонников в Московской области Елена Андреева. 

Помимо Подмосковья, спортивные мероприятия уже состоялись в Луганской Народной Республике, Волгоградской области и Татарстане. Жители регионов приняли участие в турнирах по волейболу, соревнованиях по плаванию, эстафетах на значки ГТО и других активностях. 

«Для нашей партии марафон "Сила россии" уже стало традиционным. В этом году оно будет посвящено Году защитника Отечества, объявленному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — сообщил Сергей Чанчиков, руководитель фракции «Единая Россия» Архангельской городской Думы. В Архангельске марафон открылся арктическим забегом «По следам кудесников». Основной старт состоялся 22 февраля. Участники смогли выбрать одну из четырёх дистанций — от одного до 21 километра.

Напомним, проект реализуется по инициативе сторонников «Единой России» в рамках выполнения раздела народной программы «Гражданская солидарность и молодёжная политика». Марафон продлится до 3 сентября — Дня окончания Второй мировой войны. Все желающие смогут бесплатно заниматься спортом под руководством известных российских тренеров и спортсменов. Регистрация доступна на сайте проекта: https://sila-rossii.er.ru/.

24 февраль 17:41 | : Политика

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