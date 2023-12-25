Зимний марафон "Сила России" побежит архангельский тяжелоатлет Глеб Писаревский

В течение месяца партия "Единая Россия" вместе с Минспорта проведет по всей стране тематические спортивные недели.

Мероприятия марафона «Сила России» – фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов – будут идти до 17 марта, сообщил секретарь Генсовета на запуске марафона в Ханты-Мансийске.

«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон «Сила России» будет проходить ежегодно», - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что развитию спорта в стране уделяется особое внимание.

«Президент Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые Дворцы спорта, спортивные секции. «Единая Россия» реализует партийный проект «Zа Самбо», создает «Шахматные клубы Сергея Карякина» на базе штабов общественной поддержки в регионах. Вместе с Правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов», - напомнил Андрей Турчак.

Председатель регионального совета сторонников Светлана Дейнеко рассказала, как в Поморье будет проходить «Сила России»:

- Сторонники Единой России в Поморье станут соорганизаторами и активными участниками этого масштабного марафона. Зимние виды спорта для Русского Севера традиционно любимые. К соревнованиям примкнёт много желающих показать свои спортивные результаты. В них будут задействованы все муниципалитеты Поморья. Форматы всевозможные: катания на коньках, лыжные забеги, товарищеские встречи сборных по хоккею, масленичная спортивная неделя, мастер-классы опытных спортсменов и тренеров с малышами, только вставшими на лыжи и коньки, ледовые дискотеки. Семейные мероприятия и соревнования для людей с ограниченными возможностями. В рамках марафона мы проведём спартакиады первичных отделений Партии. В марафоне планирует принять участие Глеб Писаревский – наш северянин – российский тяжелоатлет. Мы выходим на весну! А это значит, будет хорошая погода и приподнятое настроение.

Председатель оргкомитета спортивного марафона, трёхкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин сообщил, что зимний марафон «Сила России» включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки и многое другое.

«Летом больше 200 тысяч участников «Силы России» получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же. Президент каждый день напоминает, что мы должны быть сильными – каждый по отдельности и государство в целом. Поэтому желаю вам уверенности в правильности выбранного спортивного пути», - сказал он.

С 23 по 25 февраля «Единая Россия» проведет Лыжные выходные, где основным мероприятием станет Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области. С 26 февраля состоится неделя спорта на коньках, с 4 марта – неделя женского здоровья, а с 11 марта – Семейная спортивная Масленица. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях марафона можно на сайте «Силы России».