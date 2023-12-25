Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Зимний марафон "Сила России" побежит архангельский тяжелоатлет Глеб Писаревский

В течение месяца партия "Единая Россия" вместе с Минспорта проведет по всей стране тематические спортивные недели.

 Мероприятия марафона «Сила России» – фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов – будут идти до 17 марта, сообщил секретарь Генсовета на запуске марафона в Ханты-Мансийске.

«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон «Сила России» будет проходить ежегодно», - сказал Андрей Турчак. 

 Он отметил, что развитию спорта в стране уделяется особое внимание.

 «Президент Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые Дворцы спорта, спортивные секции. «Единая Россия» реализует партийный проект «Zа Самбо», создает «Шахматные клубы Сергея Карякина» на базе штабов общественной поддержки в регионах. Вместе с Правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов», - напомнил Андрей Турчак.

 Председатель регионального совета сторонников Светлана Дейнеко рассказала, как в Поморье будет проходить «Сила России»:

 - Сторонники Единой России в Поморье станут соорганизаторами и активными участниками этого масштабного марафона. Зимние виды спорта для Русского Севера традиционно любимые. К соревнованиям примкнёт много желающих показать свои спортивные результаты. В них будут задействованы все муниципалитеты Поморья. Форматы всевозможные: катания на коньках, лыжные забеги, товарищеские встречи сборных по хоккею, масленичная спортивная неделя, мастер-классы опытных спортсменов и тренеров с малышами, только вставшими на лыжи и коньки, ледовые дискотеки. Семейные мероприятия и соревнования для людей с ограниченными возможностями. В рамках марафона мы проведём спартакиады первичных отделений Партии. В марафоне планирует принять участие Глеб Писаревский – наш северянин – российский тяжелоатлет.  Мы выходим на весну! А это значит, будет хорошая погода и приподнятое настроение.

 Председатель оргкомитета спортивного марафона, трёхкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин сообщил, что зимний марафон «Сила России» включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки и многое другое.

 «Летом больше 200 тысяч участников «Силы России» получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же. Президент каждый день напоминает, что мы должны быть сильными – каждый по отдельности и государство в целом. Поэтому желаю вам уверенности в правильности выбранного спортивного пути», - сказал он.

 С 23 по 25 февраля «Единая Россия» проведет Лыжные выходные, где основным мероприятием станет Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области. С 26 февраля состоится неделя спорта на коньках, с 4 марта – неделя женского здоровья, а с 11 марта – Семейная спортивная Масленица. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях марафона можно на сайте «Силы России».

 

13 февраль 15:34 | : Политика

Главные новости


Без лопат катку не обойтись. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вселенная Баха. Кофейная кантата

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (140)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20