АрхГорДума обзавелась собственным сайтом

Пресс-служба парламента с чувством глубокого удовлетворения сообщает о запуске нового новостного сайта Архангельской городской Думы. Раньше, как вы знаете, новости о жизни и работе народных избранников столицы Поморья выходили на интернет-ресурсе администрации Архангельска. Своё всегда лучше.
На новом месте вы найдете не только актуальные новости о работе депутатов, но и сможете:
- подать официальное обращение
- поделиться своей проблемой напрямую
- найти полезные номера телефонов
- Мы убеждены, что открытость и доступность информации — основа доверия между властью и обществом. Поэтому мы стремимся сделать наш сайт максимально удобным и полезным, чтобы вы могли быстро получить нужную информацию, - считают в вышеупомянутой пресс-службе.
Переходите на новый сайт ➡ arhduma.ru/
Парламентские журналисты благодарят за внимание к их работе и надеются, что новый новостной сайт станет для вас надежным помощником.