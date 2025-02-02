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АрхГорДума обзавелась собственным сайтом

Пресс-служба парламента с чувством глубокого удовлетворения сообщает о запуске нового новостного сайта Архангельской городской Думы. Раньше, как вы знаете, новости о жизни и работе народных избранников столицы Поморья выходили на интернет-ресурсе администрации Архангельска. Своё всегда лучше.

На новом месте вы найдете не только актуальные новости о работе депутатов, но и сможете:

- подать официальное обращение

- поделиться своей проблемой напрямую

- найти полезные номера телефонов

- Мы убеждены, что открытость и доступность информации — основа доверия между властью и обществом. Поэтому мы стремимся сделать наш сайт максимально удобным и полезным, чтобы вы могли быстро получить нужную информацию, - считают в вышеупомянутой пресс-службе.

Переходите на  новый сайт ➡ arhduma.ru/

Парламентские журналисты благодарят за внимание к их работе и надеются, что новый новостной сайт станет для вас надежным помощником.

21 февраль 15:09 | : Политика / Культура

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