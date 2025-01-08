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Хёндай «Солярис» из Поморья прибыл по назначению

Военнослужащие Архангельской области благодарят земляков за иномарку, переданную региональному Народному фронту антимонопольным ведомством. 

Автомобиль уже прибыл в место дислокации и приступил к выполнению тактических и других боевых задач на херсонском направлении. 

Маневренная легковушка будет служить нашим ребятам для целей разведки, перевозки медикаментов, доставки документации и оперативной переброски личного состава. 

Народный фронт продолжает сбор помощи для северян на передовой: pobeda.onf.ru/requiremen.... Хотите передать автотранспорт? Звоните: (8182) 20-02-74.

11 февраль 11:57 | : Политика

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