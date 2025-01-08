Хёндай «Солярис» из Поморья прибыл по назначению

Военнослужащие Архангельской области благодарят земляков за иномарку, переданную региональному Народному фронту антимонопольным ведомством.

Автомобиль уже прибыл в место дислокации и приступил к выполнению тактических и других боевых задач на херсонском направлении.

Маневренная легковушка будет служить нашим ребятам для целей разведки, перевозки медикаментов, доставки документации и оперативной переброски личного состава.

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