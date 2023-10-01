"Единая Россия" инициирует в Архангельской области строительство социального жилья

Так, по Народной программе партии в Виноградовском районе в п. Рочегда возводится два дома. В двух новостройках будет 42 квартиры. Они предназначены для расселения 89 человек из 1,9 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

Сейчас в зданиях ведется монтаж тепловых узлов. После подачи тепла начнутся потолочные работы, укладка линолеума и установка дверей.

А в п. Березник Виноградовского района стройка близится к концу. Это два трехэтажных дома на улице Молодежной. В новостройках 84 квартиры, две из которых передадут бюджетникам, а оставшиеся - участникам программы переселения. Ввод зданий в эксплуатация ожидается со дня на день. Дома будут заселены уже в этом году.

В Холмогорском районе в с. Емецк стройка продолжается. Трехэтажная новостройка на улице Рубцова возводится для участников программы «Переселение граждан из аварийного жилфонда на 2019–2025 годы» Дом рассчитан на 50 квартир.

Возводимые объекты находятся на постоянном контроле министерства строительства и архитектуры Архангельской области. С постоянными визитами стройки посещает министр профильного ведомства Владимир Полежаев.

«По итогам визита на объект подрядчику поручено обеспечить подачу тепла в строящийся дом по постоянной схеме – сделать это в преддверии зимы нужно в приоритетном порядке. Мы видим, что специалисты начали внутренние отделочные работы, выполнена часть штукатурных работ по внутренним стенкам. Дом должен быть введен в эксплуатацию летом 2024 года, однако подрядчик взял хороший темп работ и планирует обеспечить строительную готовность уже до конца текущего года», – отметил Владимир Полежаев.