Парпроект «Единой России» «Зеленая экономика» входит в экожизнь Поморья

Общественный совет парпроекта «Единой России» «Зеленая экономика» скорректировал план работы на текущий год.

Кроме того, на очередном заседании с участием координатора партпроекта в Архангельской области депутата областного Собрания Дмитрия Семушина, общественники обсудили ход подготовки к проведению фестиваля «Экожизнь».

Так, Олеся Леонова озвучила ряд мероприятий, которые проходят в исправительных учреждениях региона с тем, чтобы встроить их в план мероприятий партийного проекта. Например, «Экологический диктант» для подопечных воспитательной колонии.

- В рамках учебного процесса и уроков краеведения также ведется также экологическое просвещение. На основе пройденного материала мы подготовим вопросы и проведем диктант. Планируем, что он пройдет 25 марта, - рассказала Олеся Леонова.

Начальник отдела по делам молодежи администрации Архангельска Альберт Чункевич предложил реализовать совместно с партийцами в рамках проекта «Зеленая экономика» экологические игры. По словам специалиста, главной задачей мероприятия должно стать не только экологическое просвещение, но и реальные дела по уборке городских округов. Максимально планирует привлечь молодежное крыло «Единой России» и все молодежные организации города. Пока прорабатываются детали проекта. Первой территорией планируется выбрать остров Краснофлотский.

Общественный совет «Зеленой экономики» инициативу поддержал, а его председатель Андрей Андреев рекомендовал провести мероприятие в августе текущего года.

Кроме того, Альберт Чункевич предложил встроить экологический модель в уже ставшие традиционными масштабные молодежные проекты, реализуемые в Архангельске. Такие, например, как «Последний звонок» - праздник для школьников, который проходит в Потешном дворе. Или «Факультатив», который проводится в День знаний для студентов в Петровском парке. Традиционно там работает огромное количество площадок и еще одна – экологическая – станет хорошим дополнением в программе молодежного праздника.

Также обсудили подготовку экологического фестиваля «Экожизнь». Он состоится в Поморье уже в третий раз и пройдет в конце апреля сразу на нескольких площадках. Организатор фестиваля, член общественного совета партийного проекта Лариса Медведева рассказала, в рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы и лекции, выставки местных производителей и экоактивистов. Участники экофеста познакомятся с научным потенциалом САФУ в области экологии. Специалисты вуза, который также выступает одним из организаторов фестиваля, проведут профориентационные мероприятия.

Кроме того, в рамках «Экожизни» состоится областной конкурс экологических проектов для учащихся. Запланированы творческие выступления коллективов Архангельской области.

Как подчеркнула Лариса Медведева, ключевым событием станет круглый стол «Экономика замкнутого цикла и устойчивое развитие», где представители науки, власти, общественности и бизнеса обсудят стратегии сотрудничества и разработку экологически устойчивых решений.

- Уверен, фестиваль станет отличной платформой для развития экологической культуры и вовлечения населения в процесс экологического просвещения, - резюмировал координатор партийного проекта Дмитрий Семушин.