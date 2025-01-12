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Представительство Норвегии уходит из Архангельска

Закрыло свои двери (символически) Почетное консульство Королевство Норвегии в столице Поморья.

Об этом сообщил его руководитель  Андрей Шалев, чьи полномочии закончились. С сожалением:

В этом статусе я работал в течение последних пятнадцати лет, и еще почти столько же - как представитель Норвежского Баренцева Секретариата в России. Это было время интересных событий, проектов, встреч и надежд. Полагаю, что многим из вас известно, что и как было сделано мной и моими коллегами для возрождения и развития связей нашего края с соседями в Норвегии.

Он же выразил сожаление, что о дружественных контактах двух стран теперь можно говорить в прошедшем времени.

Отметим, акт закрытия Почетного консульства можно рассматривать, скорее, как символический. Генеральное консульство Норвегии в Мурманске закрылось еще 8 июля 2022 года, все дипломаты покинули территорию РФ,

 

 

13 февраль 08:12 | : Политика

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