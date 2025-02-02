Игорь Арсентьев: "Северодвинцы имеют право на тепло в квартирах"

Этот вопрос был сегодня поднят на еженедельной планёрке в администрации Северодвинска, куда были приглашены ресурсоснабжающие организации и управляющие компании с их подрядчиками обсудили вопросы. Подробности непростого разговора от главы города Игоря Арсентьева:

- Перечень из 29 многоквартирных домов сегодня озвучил управляющим компаниям, где необходимо заактировать ухудшение теплоснабжения. Еще в ряде домов также проведены проверки по обращениям жильцов. ТГК-2 подтверждает снижение параметров в начале прошлой недели в течение 3-4 суток, но считаю, что фактически ухудшение тепла было целую неделю, так как помещения «остыли» и нагревались, по сути, заново. Платежи за отопленияе приходят вовремя, и они немаленькие, поэтому каждый северодвинец должен не только выполнять свои обязанности, но и воспользоваться своим правом – обратиться в свою УК, чтобы заактировать ухудшение тепла и потребовать от ТГК-2 перерасчет за те дни, когда услуга была оказана некачественно! Управляющим компаниям дано поручение отрабатывать все заявки без исключений.

Среди обращений есть жалобы на скользкие тротуары. Подрядчики доложили об уборке улично-дорожной сети: особый акцент сейчас делаем на тщательную уборку тротуаров, используя малую механизированную технику.

В селе Ненокса муниципальное предприятие «Горсвет» начинает работу по замене уличных светильников. Планово установим «светодиоды» в количестве 96 штук вместо старых – места указали сами нёнокшане. В конце февраля обязательно посещу село и проверим вместе с жителями, что получится в итоге.

Передал руководителям управляющих компаний обращения от горожан по конкретным адресам. Есть жалобы на сломанные двери в подъезд на Воронина, 22 и Труда, 33. А также есть претензии к выполнению работ по ремонту крылец на Воронина, 16.