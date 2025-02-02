Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев: "Северодвинцы имеют право на тепло в квартирах"

Этот вопрос был сегодня поднят на еженедельной планёрке в администрации Северодвинска, куда были приглашены ресурсоснабжающие организации  и управляющие компании с их подрядчиками обсудили вопросы. Подробности непростого разговора от главы города Игоря Арсентьева:

- Перечень из 29 многоквартирных домов сегодня озвучил управляющим компаниям, где необходимо заактировать ухудшение теплоснабжения. Еще в ряде домов также проведены проверки по обращениям жильцов. ТГК-2 подтверждает снижение параметров в начале прошлой недели в течение 3-4 суток, но считаю, что фактически ухудшение тепла было целую неделю, так как помещения «остыли» и нагревались, по сути, заново. Платежи за отопленияе приходят вовремя, и они немаленькие, поэтому каждый северодвинец должен не только выполнять свои обязанности, но и воспользоваться своим правом – обратиться в свою УК, чтобы заактировать ухудшение тепла и потребовать от ТГК-2 перерасчет за те дни, когда услуга была оказана некачественно! Управляющим компаниям дано поручение отрабатывать все заявки без исключений.

Среди обращений есть жалобы на скользкие тротуары. Подрядчики доложили об уборке улично-дорожной сети: особый акцент сейчас делаем на тщательную уборку тротуаров, используя малую механизированную технику.

В селе Ненокса муниципальное предприятие «Горсвет» начинает работу по замене уличных светильников. Планово установим «светодиоды» в количестве 96 штук вместо старых – места указали сами нёнокшане. В конце февраля обязательно посещу село и проверим вместе с жителями, что получится в итоге.

Передал руководителям управляющих компаний обращения от горожан по конкретным адресам. Есть жалобы на сломанные двери в подъезд на Воронина, 22 и Труда, 33. А также есть претензии к выполнению работ по ремонту крылец на Воронина, 16.

 

10 февраль 15:26 | : Политика / Экономика

Главные новости


Мусор – вон! Депутаты АрхГорДумы за неделю
Хаш как песня

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (122)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20