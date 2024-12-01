Глава Северодвинска разъяснил управляющим компаниям принципы работы

Произошло это в ходе вчерашней планерки в администрации города.

А принципы такие:

Жители сообщают, что при приближении столбика термометра к нулю – в квартирах начинается похолодание. Эта проблема касается не только ресурсноснабжающей организации, но и управляющих компаний. Договорились с коллегами, что все новогодние праздники держим руку на пульсе, ежесуточные показатели параметров будем контролировать.

Управляющим компаниям дано поручение убрать от снега придомовые территории, используя как ручной труд, так и механизированный. Отчет о проделанной работе жду до конца недели.

С субботы не работает светофор на улице Юдина. Оперативность устранения повреждения «Горсветом» оставляет желать лучшего.

На контроле остаются адреса, где проводится капитальный ремонт многоквартирных домов. Все работы должны быть закончены до праздничных выходных, чтобы не доставлять дискомфорт жителям.

Передал руководителям управляющих компаний обращения от горожан по конкретным адресам. На Трухинова, 18 жильцы не видели в этом году снегоуборочной техники во дворе. На переулке Русановском, 7 и Ломоносова, 29/34 северодвинцы жалуются на качество отопления, а на Ленина 36а - захламленность придомовой территории. Результат отработки каждого обращения проверю лично.



