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Депутаты АрхГорДумы хотят помочь детям добраться до школ и детсадов

Уже несколько дней в Архангельске идут сильные снегопады, создавая проблемы для водителей и пешеходов. Но особенно тяжело приходится детям и их родителям, которые не могут подъехать к детским садам и школам из-за сугробов.

Председатель комиссии по социальным вопросам Архангельской городской Думы Сергей Сорокин и председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Михаил Иванов вместе с коллегами-депутатами планируют посетить образовательные учреждения и оценить состояние подходов и подъездов. Выезд намечен на понедельник.

Народные избранники предлагают жителям города - если вы хотите предложить, какие образовательные организации необходимо проверить в первую очередь, пожалуйста, оставьте свои предложения в комментариях к посту на личной странице инициатора поездки по следующей ссылке: vk.cc/cH6xbY.

10 январь 11:15 | : Политика

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