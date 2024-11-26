Депутаты АрхГорДумы хотят помочь детям добраться до школ и детсадов

Уже несколько дней в Архангельске идут сильные снегопады, создавая проблемы для водителей и пешеходов. Но особенно тяжело приходится детям и их родителям, которые не могут подъехать к детским садам и школам из-за сугробов.

Председатель комиссии по социальным вопросам Архангельской городской Думы Сергей Сорокин и председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Михаил Иванов вместе с коллегами-депутатами планируют посетить образовательные учреждения и оценить состояние подходов и подъездов. Выезд намечен на понедельник.

Народные избранники предлагают жителям города - если вы хотите предложить, какие образовательные организации необходимо проверить в первую очередь, пожалуйста, оставьте свои предложения в комментариях к посту на личной странице инициатора поездки по следующей ссылке: vk.cc/cH6xbY.