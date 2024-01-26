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Архангельские депутаты подняли проблему установки пандусов в жилых домах

Накануне состоялась рабочая встреча с исполняющим обязанности министра труда и социального развития Архангельской области Владимиром Тороповым, участие в которой приняли девять депутатов Архангельской городской Думы, три руководителя органов исполнительной власти администрации города Архангельска, представители общественных организаций города.

 Решение о проведении такой встречи было принято на заседании комиссии по социальным вопросам Архангельской городской Думы 6 декабря 2023 года, на котором рассматривался вопрос приспособления общедомового имущества многоквартирных домов для нужд маломобильных групп населения.

 В ходе рабочего совещания народные избранники и приглашенные эксперты высказали ряд предложений по упрощению процедуры доступа людям с ограниченной мобильностью к своим квартирам и обозначили перспективы возможности адаптации нового жилого фонда.

 Так, депутат Ксения Корюкина обозначила тему ввода в новых домах электрооборудования для подъема «людей-колясочников»: «Бывает так, что при вводе дома соответствующее оборудование принимают, вроде как дом оборудован специальным оборудованием, а по факту, управляющая компания его отключает, мотивируя свое решение тем, что у них в штате нет специально обученных людей со специальным допуском обслуживания».

По словам Татьяны Макаровой, эксперта системы добровольной сертификации ВОИ, помощника председателя Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области, назрела необходимость внесения изменений в федеральное законодательство, в частности в Постановление Правительства РФ №649 от 09.07.2016 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов":

- Если дом уже построен, то по факту там уже ничего нельзя изменить, наше предложение заключается в том, чтобы при проектировании учесть возможное проживание маломобильных граждан, использующих кресла-коляски.

 Заместитель председателя комиссии Михаил Орлов поддержал эксперта. «Сейчас много есть обращений от наших жителей с ограниченными возможностями по обустройству пандусов, возможностью обустройства подъездов мобильных подъемных механизмов. Но, к сожалению, управляющие компании просто игнорируют такие запросы в силу субъективных факторов. Также необходимо закрепить в региональном законодательстве участие экспертов в области обеспечения безбарьерной среды, как консультантов, на этапах проектирования и приёма в эксплуатацию, в т.ч., при капитальном ремонте, помещений и объектов, особенно - жилищного строительства», - рассказал Михаил Петрович.

 Кроме этого группа городских депутатов округа Варавино-Фактория (Владислав Грачев, Михаил Иванов и Михаил Орлов) рассказали про такую ситуацию.

«По адресу ул. Воронина, д. 37 проживает молодой человек. Он неоднократно обращался к депутатам округа Варавино-Фактория с просьбой в установке пандуса, так как он передвигается на коляске. А спуск по ступеням для него мучительная боль из-за поврежденного позвоночника. Решением собрания собственников в установке пандуса ему было отказано. До настоящего времени проблема не имеет никакого решения», - рассказали народные избранники.

 Итоги встречи прокомментировал председатель комиссии по социальным вопросам городской Думы Сергей Сорокин:

 - Участники совещания высказали предложение, что необходим диалог с представителями органов исполнительной власти региона. Вместе с Владимиром Тороповым постарались найти ответы на волнующие вопросы, и пришли к выводу о необходимости подключения к обсуждению проблемы депутатов Государственной Думы от Архангельской области, так как многие аспекты регулируются федеральным законодательством. До конца марта будут собраны все детальные предложения. Надеемся, что такая встреча состоится, и мы сможем обозначить озвученные сегодня проблемы на федеральном уровне.

12 март 11:20 | : Политика / Экономика

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