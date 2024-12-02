В Архангельске появилась еще одна мемориальная доска

В Архангельске состоялось торжественное открытие мемориальной доски Владимиру Сезонову — заслуженному строителю РСФСР.

Памятный знак установлен на фасаде здания по адресу набережная Северной Двины, 87.

Перед участниками памятного события выступили Дмитрий Рожин, заместитель председателя правительства Архангельской области, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, председатель правления группы Аквилон Александр Фролов, руководитель департамента градостроительства городской Администрации Елена Писаренко, бывшие коллеги и друзья Владимира Павловича.

В церемонии открытия приняли участие также вдова Алла Павловна Сезонова и их дочь Анна Владимировна.

Владимир Павлович Сезонов после окончания строительного института начал карьеру в Архангельском строительном управлении, где зарекомендовал себя как ответственный и компетентный специалист. Участвовал в строительстве различных объектов, включая Савинский цементный завод, Архангельскую нефтебазу, окружную дорогу и микрорайон Варавино. Был награждён орденом Трудового Красного Знамени, Знаком Почёта и получил звание «Заслуженный строитель РСФСР»

Владимир Павлович более 20 лет был председателем государственной экзаменационной комиссии строительного факультета Архангельского лесотехнического института. Он внёс значительный вклад в развитие строительной отрасли региона и активно участвовал в жизни города.

По словам председателя Архангельской городской Думы Ивана Воронцова, сегодня наконец-то восторжествовала историческая справедливость.

«Для нас, депутатов нынешнего созыва, крайне важно, чтобы такие таблички с именами заслуженных строителей, врачей и других людей, внесших значительный вклад в развитие Архангельска, появлялись как можно чаще.

Эти таблички несут в себе не только информативную функцию, но и служат важным источником исторической памяти и патриотизма. Они помогают молодым людям формировать понимание того, что нужно хорошо учиться и работать, чтобы город и государство оценили ваш труд и вклад в развитие.

Это история, которую мы все должны знать. Город помнит и чтит своих героев.

Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом событии», — отметил Иван Александрович.



