Депутаты АрхГорДумы взяли под контроль сохранение памятников

Во время ремонтных работ был повреждён памятный знак «90 лет Комсомолу», который находится в сквере на перекрестке Комсомольская-Троицкий. Его восстановление на контроле депутатов Архангельской городской Думы.

Памятный знак представляет собой камень, весом около трёх тонн, на котором закреплена памятная табличка. Внутри камня – капсула с посланием будущим поколениям.

В ноябре текущего года неподалеку от памятного знака произошла авария на трубопроводе, и камень необходимо было переместить. Во время ремонтных работ табличка оказалась повреждена.

Вопрос восстановления памятного знака обсудили в ходе выездного совещания под председательством директора департамента градостроительства администрации Архангельска Елены Писаренко. В нём приняла участие депутат Архангельской городской Думы фракция «Единая Россия» Ксения Корюкина.

В связи с тем, что для устранения аварии было необходимо передвинуть камень, то был поднят вопрос относительно его перемещения в место, возле которого не проходят линии коммуникаций.

Как пояснила Елена Писаренко, в ближайшее время планируется благоустройство сквера на улице Комсомольской. Поэтому памятный камень потенциально может разместиться в границах благоустроенной территории.

Однако, прежде всего необходимо принять этот памятный камень в собственность администрации. В настоящее время у него отсутствует место «прописки и, формально, камень является бесхозным.

«В Архангельске есть ряд памятных знаков, которые в своё время были установлены, но не приняты на баланс города. Со временем они теряют свой внешний вид и нуждаются в реставрации. Но так как они не принадлежат городу, то восстановить их за счёт бюджетных средств невозможно. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы все подобные памятные знаки были поставлены на баланс администрации соответствующего округа», - отметила Ксения Корюкина.



