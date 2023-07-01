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В Архангельске открыта мемориальная доска памяти сержанта милиции

Младший сержант милиции Приморского РОВД Сергей Павлович Выборнов погиб в 1972 году, спасая рабочего. Услышав крики людей, милиционер незамедлительно пришел на помощь сотруднику коммунальной службы, который получил отравление газами при проведении работ. Сергей Павлович отдал ему свой противогаз, благодаря чему рабочий был спасен, но сам милиционер погиб.

Чтобы этот пример неравнодушия и самопожертвования надолго остался в памяти северян, в честь Сергея Выборнова был назван проезд в центре Архангельска, где теперь на фасаде дома № 3 установлена мемориальная доска, увековечившая поступок милиционера.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители администрации города, ветераны органов внутренних дел и свидетели тех трагических событий.

Присутствовавшие почтили память Сергея Выборнова, возложив к мемориальной доске цветы.

 

 

19 август 08:43 | : Будни

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