"Молодая Гвардия Единой России" наградила юных героев

В их числе – те, кто спасали людей из пожаров, оказывали помощь тонувшим, помогали обезвредить преступников.

Родителям вручили благодарственные письма, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов по итогам церемонии в Музее Победы.

«Несмотря на свой возраст, они совершили по-настоящему героические поступки. В критической ситуации не растерялись, проявили смелость, отвагу и помогли спасти жизни. Ребята из 23 регионов страны, в том числе, из Луганской и Донецкой народных республик. Кто-то помог людям укрыться от обстрела, кто-то раздавал воду нуждающимся. Безусловно, все они по праву могут носить звание настоящих Героев. На такие поступки способен далеко не каждый взрослый человек. Спасибо ребятам за неравнодушие, а их родителям – за воспитание!» – сказал он.

Среди детей-Героев – 14-летний Александр Писарчук из посёлка Садки (ДНР), расположенного вблизи завода «Азовсталь». В марте 2022 года жители посёлка, находясь в укрытиях, нуждались в питьевой воде и продуктах. Особенно тяжело приходилось одиноким пожилым и маломобильным гражданам. 12-летний Александр (на тот момент – прим. ред.), рискуя собственной жизнью, носил воду с криницы и раздавал её нуждающимся. После освобождения города вместе со взрослыми он продолжал помогать разбирать завалы, восстанавливать жильё, ходил за продуктами и водой для пожилых людей.

12-летняя Александра Еремина из Кировской области – ребёнок с ограниченными возможностями здоровья. Зимой 2023 года, возвращаясь из школы, заметила мужчину, угрожавшего девушке ножом. Саша не испугалась и дала отпор преступнику. Тот отпустил жертву и попытался убежать, но благодаря неравнодушию и храбрости Александры полиция задержала нападавшего. Несмотря на ограничения по здоровью, Саша ведёт активный образ жизни: занимается плаванием и является капитаном вяткинской команды по следж-хоккею «Медведи».

Летом 2024 года в селе Старая Письмянка (Республика Татарстан) 14-летний Роман Каяшев спас пенсионерку. Он помог женщине выбраться из горевшего дома, а после этого, рискуя собой, вернулся, чтобы вынести документы.

В ходе мероприятия участники вместе с молодогвардейцами возложили цветы к монументу Солдату-Победителю в зале Славы.

Также для гостей работала выставка о подвигах юных Героев и интерактивные зоны.

Напомним, День Героев Отечества отмечается ежегодно с 2007 года по инициативе «Молодой Гвардии Единой России». В 2018 году МГЕР учредила общественные награды для юных россиян, проявивших мужество и спасших жизни людей.