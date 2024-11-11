Субботний экспромт Дмитрий Морева

Выходные для градоначальника Архангельска – понятие относительное. Его сегодняшний рассказ:

- Заехал экспромтом в школы, где идут капремонты.

Эколого-биологический лицей близок к финалу. Несмотря на сжатые сроки ремонта (чуть более полугода) подрядчик справляется с работами, поддерживает высокий темп и качество. На объекте более 40 рабочих, дело кипит. В готовые кабинеты уже заносят мебель, идет оформление стен. Завершение планируется в середине декабря, далее - приемка работ и исполнительной документации.



Чего не скажешь о подрядчике на 11-й школе. Несмотря на то, что срок контракта завершается в мае 25 года, подрядчик обещал справиться досрочно. Вижу, что этого не происходит. Вызвал на предметный разговор директора и собственника подрядчика из Вологды.



