Глава Северодвинска Игорь Арсентьев подвел итоги работу с порученими граждан

По сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, на 21% увеличилось количество обращений от жителей. Такую цифру Игорь Арсентьев привел на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

"Поделюсь с вами небольшой статистикой: органы власти отвечают на обращения жителей не только письменно, но и через Платформу обратной связи, интернет-приемную и через социальные сети, - пишет глава Северодвинска. -Специалисты обработали порядка 1900 заявлений. Чаще всего северодвинцев интересуют проблемы своих многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий и ремонт автодорог. Отмечу, что горожане активно задают свои вопросы и в социальных сетях. За 1 полугодие ответ дан на 7413 обращений, это количество возросло на 31% по сравнению с прошлым годом. Настраиваю сотрудников администрации, что в Интернете жители должны получать такой же полный и качественный ответ, как при официальном обращении. Такой способ позволяет нам быстрее узнать о проблеме, а житель оперативнее получит реакцию от профильного специалиста. Но не забываем и про личные встречи – проведено 106 приемов с жителями, в разы увеличили количество очных встреч. Продолжаем работу".