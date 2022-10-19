Дмитрий Морев о военном подвиге Архангельска

5 декабря 2009 года «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества» Указом Президента России Архангельску присвоено почетное звание «Город воинской славы».
Сегодня в столице Поморья состоялось возложение цветов к стеле «Архангельск – город воинской славы». В линейке памяти приняли участие глава города Дмитрий Морев, председатель городской Думы Валентина Сырова, ветераны и активисты детских и молодежных патриотических объединений.
- Историческая память – это не только о прошлом, это основа нашего настоящего и будущего. Архангельск внес огромный вклад в дело Победы и заслужил гордое звание города воинской славы. Наши предки, жертвуя собой, отстояли свободу страны и народа и главное право человека – право на жизнь. Уже 13 лет мы собираемся на линейке, чтобы почтить память наших соотечественников и отдать дань уважения Архангельску. 5 декабря, безусловно, торжественная дата для нашего города, - обратился к участникам мероприятия Дмитрий Морев.
В память о погибших в Великой Отечественной войне была объявлена минута молчания. Затем участники церемонии возложили цветы к стеле «Архангельск – город воинской славы», которая стала символом стойкости столицы Поморья в военное время. Пример поколения победителей и сегодня является моральной опорой в борьбе с новой волной национализма.