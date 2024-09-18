Прощание с чайлдфри. И другие изменения в российском законодательстве

Что нас ждет с 1 декабря? Читаем внимательно:

Запрет публичной пропаганды чайлдфри

С 1 декабря в России запрещается пропаганда идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) в интернете, СМИ, кино и рекламе. Сайты с таким контентом внесут в список запрещённой информации Роскомнадзора. В свою очередь, владельцы социальных сетей теперь должны будут отслеживать и удалять подобные материалы на своих платформах.

За нарушение нового законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для граждан его размер составит до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс., а для юрлиц — до 5 млн. В то же время под действие запрета не будет подпадать информация о монашестве и связанном с ним отказе от деторождения.

Пресечение незаконной миграции

С 10 декабря посредническим организациям в России будет запрещено участвовать в организации и приёме экзаменов у мигрантов. Сертификат о владении русским языком теперь смогут выдавать только госучреждения, включённые в специальный перечень. Правительство, в свою очередь, определит точный размер платы за экзамен.

«Мы боремся с незаконной миграцией, мы боремся с преступностью, мы делаем всё для того, чтобы сделать эту сферу прозрачной и правила установить, которые будут исполняться, начиная со сдачи экзамена по русскому языку. Знаешь язык — сдашь экзамен. Не знаешь — учи. К нам должны приезжать те, кто будет соблюдать закон, знать русский язык и чтить наши традиции», — подчеркнул Володин.

Борьба с отмыванием денег

С 30 декабря нотариусов в России обяжут требовать у клиентов или их представителей документы, а также другие данные для идентификации и обновления информации о них. Нововведение направлено на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Обо всех подозрительных операциях нотариусы должны будут сообщать в Росфинмониторинг.

Удвоенная прибавка к пенсии

С 1 декабря в России вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии для всех пожилых граждан, кому в ноябре исполнилось 80 лет или была присвоена I группа инвалидности. В результате размер надбавки вырастет с 8,13 тыс. до 16,27 тыс. рублей.

Перерасчёт будет произведён в автоматическом режиме, а деньги поступят на счёт в декабре по стандартному графику. При этом, если ранее человеку уже повысили пенсию в связи с получением I группы инвалидности, второй раз — по достижении им 80 лет — выплату увеличивать не будут.

Списание кредитов участникам СВО

С 1 декабря участникам специальной военной операции и членам их семей начнут списывать просроченные кредиты на сумму до 10 млн рублей. Закон об этом ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Действие документа распространяется на мобилизованных и их жён, а также на тех, кто заключил контракт на военную службу в Вооружённых силах РФ с 1 декабря 2024 года, и их супругов.

«В законе однозначно определены долги, по которым можно получить такое списание, — до 1 декабря текущего года по ним должен быть вынесен судебный акт о взыскании задолженности либо выдан исполнительный документ. То есть речь не про любую просроченную задолженность, а про ту, которая уже давно значится в статусе просроченной и по которой уже есть независимое от кредитора решение о взыскании», — объяснил RT основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Кроме того, военнослужащие, добровольцы и другие участники СВО освобождаются от уплаты исполнительского сбора, который составляет 7% от взысканной суммы либо от стоимости имущества. Вынесенные ранее постановления о его взыскании будут отменены.

Также в соответствии с новым законом участники СВО могут воспользоваться кредитными каникулами на срок до 180 дней (ранее льготный период предполагал 30 дней). Военнослужащие могут обратиться к кредитору за этой услугой до конца текущего года.

Ж/д билеты подорожают

С 1 декабря в России увеличится стоимость железнодорожных перевозок. Проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования подорожает на 11,6%. В свою очередь, тарифы на транспортировку грузов будут проиндексированы на 13,8%.

Предполагается, что вырученные деньги пойдут на подготовку к летней пассажирской кампании 2025 года. В частности, дополнительные средства планируется направить на покупку новых вагонов и локомотивов, а также на строительство транспортно-пересадочных узлов, ремонт вокзалов и платформ.

В театр по паспорту

С 1 декабря в Москве в пилотном режиме начнут действовать новые правила посещения театров и концертных площадок. В рамках эксперимента приобрести билеты на культурно-зрелищные мероприятия теперь можно будет только по паспорту или другим идентифицирующим документам. Инициатива призвана защитить жителей и гостей столицы от перекупщиков, пояснили в Департаменте культуры города.

Там также отметили, что подобная система проверки персональных данных уже отработана на опыте центров госуслуг, аэропортов, вокзалов, банков и крупных деловых мероприятий, таких как ПМЭФ и ВЭФ. Кроме того, доступ в московские театры по паспорту действовал и в период пандемии коронавируса в 2020 году.

Обновления для автомобилистов

С 1 декабря и до конца зимы водителей в России станут штрафовать за езду на летней резине. Постановление об этом правительство страны утвердило ещё в прошлом году.

Согласно поправкам, использование покрышек не по сезону теперь входит в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В этой связи за езду на летних шинах зимой или установку зимней резины не на все колёса предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Помимо этого, с 4 декабря в России начнёт действовать упрощённый порядок оформления собственности на машино-место. Как именно изменится процедура, в интервью RT рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

«В ряде домов парковочные места не являются отдельными объектами недвижимости, а оформлены в общую домовую собственность автовладельцев. То есть для того, чтобы распорядиться своей долей, например продать парковочное место, необходимо получать согласие остальных собственников. Это крайне неудобно. Новый закон позволяет оформить всё без согласия соседей», — отметила Гусятникова.

Для этого, по её словам, нужно пригласить кадастрового инженера. Он подготовит технический план и обозначит границы машиноместа, по результатам чего будут внесены сведения в ЕГРН, а человека зарегистрируют в качестве собственника, добавила юрист.

(по материалам RT)