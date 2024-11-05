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В пинежском посёлке Новолавела отремонтировали здание ФАПа

На эти цели по инициативе депутатов – единороссов из областного бюджета в этом году было выделено порядка 1,8 миллиона рублей.

Новолавельский ФАП в Пинежском округе был построен в 1977 году. Его ремонтировали в 2019 и в 2020 годах. К сожалению, тогда не все работы были выполнены качественно, в здании было холодно, что вызывало возмущение местных жителей.

В этом году был сделан наружный ремонт здания: залита бетоном отмостка с уклоном, уложена тротуарная плитка, стены утеплены минватой и ветровлагозащитой, всё здание обшито металлосайдингом бежевого цвета, а цоколь - тёмно-зелёным металлопрофилем под цвет крыши. Стоит отметить, что бежевый цвет стен здания был выбран жителями большинством голосов.

Главный врач Карпогорской ЦРБ Светлана Тушина регулярно контролировала ход работ, выезжая на место. Вместе с ней ремонт этого социально-значимого объекта инспектировали специалисты Сурского территориального отдела администрации Пинежского округа и местные общественники.

15 ноября была проведена приёмка работ. Как отметила Светлана Тушина, все работы по контракту проведены подрядчиком качественно.

«Самое главное, в результате проведённых работ в здании Новолавельского ФАПа должно стать теплее», - подчеркнула Светлана Борисовна. - «Это уже стало заметно, по словам фельдшера, который ведёт там выездной приём».

Ремонт осуществлен в соответствии с основными приоритетами Народной программы «Единой России» по модернизации первичного звена здравоохранения.

Руководство больницы и жители Новолавелы добрыми словами вспоминают своего депутата Архангельского областного Собрания Сергея Дмитриевича Эммануилова - за то, что он провёл огромную работу на уровне правительства региона, настойчиво добиваясь, чтобы были выделены денежные средства на ремонт этого ФАПа.

27 ноябрь 12:00 | : Политика / Экономика

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