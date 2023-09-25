На Маймаксанском кладбище открылись двери отремонтированного храма

Завершился капитальный ремонт деревянного храма в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» на Маймаксанском кладбище в Архангельске. В обновленной церкви уже проходят богослужения.



Ремонт занял полгода, у здания заменили венцы и цоколь, покрасили фасад. Внутри храма настелен новый пол, выкрашены стены и иконостас, полностью заменена электрическая проводка. всё это удалось сделать на пожертвования неравнодушных людей.



Работы выполнила архангельская компания «Комфортстрой». Специалисты использовали технологии, позволяющие отремонтировать основание здания без разборки храма.



«Здание давно нуждалось в ремонте, цоколь находился в плачевном состоянии. Благодарим всех, кто откликнулся на просьбу о помощи храму. Мы всегда молимся о вас, поминаем ваши имена на Божественной литургии, а у Господа даже самая малая лепта, принесенная от всего сердца, не останется без награды», — отметил настоятель храма священник Александр Дятлов.



Храм-часовня на Маймаксанском кладбище построен больше десяти лет назад. Церковь открыта ежедневно с 8:00 до 14:00. Богослужения совершаются в субботу в 12:00 и в четверг в 9:00.

(по материалам Архангельской епархии)