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Архангельский Кулибин собирает дроны для СВО

Знакомьтесь.

Это рабочий стол-мастерская архангелогородца Дмитрия Тяпкина, участника форума Народного фронта "Всё для Победы!".

 Именно здесь он со своими товарищами собирает беспилотные устройства.

 Оператор поворачивает голову, и все его движения повторяет камера на дроне. Она позволяет увидеть то, что в других условиях человек бы не увидел.

 А началось всё в феврале 2022 года. Тогда Дмитрий понял: время роботов-игрушек прошло. Настала пора для серьёзной работы.

 Подробности – в видеоматериале ниже.

24 октябрь 10:43 | : Политика

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