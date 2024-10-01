Архангельский Кулибин собирает дроны для СВО

Знакомьтесь.

Это рабочий стол-мастерская архангелогородца Дмитрия Тяпкина, участника форума Народного фронта "Всё для Победы!".



Именно здесь он со своими товарищами собирает беспилотные устройства.



Оператор поворачивает голову, и все его движения повторяет камера на дроне. Она позволяет увидеть то, что в других условиях человек бы не увидел.



А началось всё в феврале 2022 года. Тогда Дмитрий понял: время роботов-игрушек прошло. Настала пора для серьёзной работы.



Подробности – в видеоматериале ниже.