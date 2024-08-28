В Архангельске прошел День открытых дверей для родителей

Во всех 117-ти образовательных учреждениях Архангельска вчера прошел День открытых дверей. Школы, садики, дома детского творчества пригласили родителей посмотреть, в каких условиях занимаются их дети и познакомить с новыми методиками. Глава города и многодетный отец Дмитрий Морев не преминул этим воспользоваться. Его впечатления:



- Мне было интересно увидеть, какие современные подходы используют наши педагоги для сохранения народных традиций, и как внедряются передовые инженерные решения. Поэтому выбор сделал в пользу детского сада № 147 «Рябинушка» и гимназии № 21.



В «Рябинушке» для родителей воспитанников провели мастер-класс по разучиванию произведений устного народного творчества. Что интересно, даже здесь используются мультимедийные ресурсы – проектор и компьютерная программа. Интерактивная панель есть и в спортивном зале садика: мамы дошколят убедились, что занятия физкультурой проводятся в увлекательной форме.



В гимназии № 21 уже начались курсы дополнительного образования «Оператор БАС (беспилотные авиационные системы)». По федеральной программе такие центры созданы в восьми школах города. Новейшее оборудование, различные типы беспилотников, 3Д-принтер для изготовления запчастей, учебные симуляторы полетов, инструменты – есть всё для обучения ребят.



Беспилотные летательные аппараты уже сейчас становятся частью повседневной жизни. А в ближайшее время будут использоваться еще шире: от мониторинга состояния дорог и лесов до доставки грузов. Нужны профессиональные кадры, которые могут не просто управлять дронами, но их программировать, ремонтировать, усовершенствовать.



У подростков Архангельска есть возможности, чтобы получить предпрофессиональную подготовку по этим перспективным специальностям. При этом занятия бесплатные. Записаться на них можно через систему «Навигатор допобразования» https://dop29.ru.



