Архангельские зоозащитники спасают от смерти собак Бурятии

Спасение собак от беспрецедентных жестоких законов Бурятии. Архангельские зоозащитники подключились к другим городам страны.

Напомним, под Новый год депутаты Народного Хурала Бурятии приняли закон, который позволяет усыплять бездомных собак, отловленных на улицах. Ссылки на то, что под действие закона попадут "только безнадежно больные и потенциально опасные для людей", многим кажется несостоятельными – нет в Бурятии столько ветеринаров и профессиональных кинологов. Мир в шоке! Архангельские зоозащитники уже начали действовать. Их обращение:

Все, кто на связи! Друзья !

Наши все уже в пути!

Первый утренний рейс загрузили полностью !

Ночной рейс, точно 777, 767 и 11 вольеры , далее списки еще уточняются

Скорее всего, от Москвы придется везти машиной! Мария сейчас в Москве на вокзале! Багажные места на 30 число все заняты! Машина это очень дорого!



Мы работаем командой!

В спасении на наш регион ,с разрешения руководителя приюта "Альма", Забродиной Ларисы Анатольевны, сделали сбор средств.

Вчера с карты перечислены средства на отправку из Улан-Удэ, поводки, ошейники, корма, пеленки в дорогу!



Все документы на питомцев в наличии!

Идёт сбор на транспортировку до Архангельска!

Скорее всего, машиной!

Лариса поедет в сопровождении !



ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ ВСЕ!

ПОМОГАЙТЕ СПАСТИ ЖИЗНИ!!!