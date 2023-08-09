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Архангельские скверы ожидает новая жизнь. Морев приглашает к соучастию

Планами по апгрейду городских рекреационных территорий поделился глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Завершается благоустройство сквера в районе проспекта Троицкий и улицы Поморской. Работы выполнены на 90%. Осталось положить деревянный настил с шезлонгами, а к нему провести дорожки из плитки.

 Скоро здесь будут установлены малые архитектурные формы: деревянные столики, скамейки, парковые стулья, будет и интересная площадка с музыкальными скульптурами из металла – ксилофоном и литофоном. Если архангелогородцы поддержат эту территорию своими голосами на сайте 29.gorodsreda.ru, то в следующем году сквер дополнит детская площадка и асфальтирование тротуаров по обе стороны от аллеи.

 В мае я обратился к горожанам написать свои предложения по названию этого сквера. Спасибо вам за активное участие, предложений поступило очень много. Из большого количества вариантов размещаю у себя десять самых популярных. Предлагаю их пообсуждать и определить пять наиболее понравившихся вам. Среди них будет объявлено голосование в «Открытом Архангельске».

 Вот они:
 1)Сквер «Белые ночи»
 2) Сквер им. Е. Плотниковой
 3) Писаховский сквер
 4) Сквер им. Александра Борисова
 5) Поморский сквер
 6) Музейный сквер
 7) Купеческий сквер
 8) Сквер им. Бориса Шергина
 9) Сквер им. Ксении Гемп
 10) Музыкальный сквер

 Продолжаем создавать необычные и уютные пространства для горожан. Территории благоустраиваются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».  


09 август 11:55 | : Политика / Экономика

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