Александр Цыбульский «наехал» на компанию «Рико»

Произошло это в ходе еженедельной планерки в администрации Архангельской области.

Александр Цыбульский:

- Обеспечивать перевозки – это не только закупить и выпустить на линии комфортабельные автобусы, это и реорганизация самого процесса. В том числе подбор грамотных и законопослушных сотрудников.

Сам ежедневно становлюсь свидетелем «гонок на автобусах», которые устраивают водители «РИКО». Постоянно появляется информация о происшествиях с участием автобусов. Хорошее начинание превращают в сплошной негатив.

Поручил профильному ведомству усилить контроль за работой перевозчика.