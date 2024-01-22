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Александр Цыбульский «наехал» на компанию «Рико»

Произошло это в ходе еженедельной планерки в администрации Архангельской области.

Александр Цыбульский:

- Обеспечивать перевозки – это не только закупить и выпустить на линии комфортабельные автобусы, это и реорганизация самого процесса. В том числе подбор грамотных и законопослушных сотрудников.

Сам ежедневно становлюсь свидетелем «гонок на автобусах», которые устраивают водители «РИКО». Постоянно появляется информация о происшествиях с участием автобусов. Хорошее начинание превращают в сплошной негатив. 

Поручил профильному ведомству усилить контроль за работой перевозчика.

22 январь 16:44 | : Политика / Экономика

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