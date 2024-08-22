Единая Россия» обещает аграрному сектору солидное вспомоществование

Владимир Якушев предложил Минсельхозу сохранить поддержку малых форм хозяйствования и сектора АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью. Слова были произнесены в ходе правчаса с участием министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут.

Все меры поддержки, которые касаются малых форм хозяйствования, нужно максимально сохранить, подчеркнул Владимир Якушев.

«С 2012 года действует субсидия на погектарную поддержку экономических субъектов, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Минсельхозом подготовлено постановление о поддержке средних и малых предприятий Сибирского и Дальневосточных федеральных округов. Предлагаю вернуться к этому вопросу, изыскать возможности и поддержать представителей других федеральных округов. Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью», - сказал он.