Прокуратура Архангельской области подготовила "именной" законопроект

Прокурором области Хлустиковым Николаем Николаевичем 28.06.2023 на очередном 45 заседании сессии Архангельского областного Собрания депутатов представлен подготовленный прокуратурой области законопроект, позволяющий расширить инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечить равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в закупочной деятельности, способствующий развитию конкуренции в сфере осуществления закупок.

Так, федеральным законодателем внедрен механизм формирования и реализации крупными заказчиками за счет собственных средств программ по развитию поставщиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, с использованием инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и включающих мероприятия по оказанию финансовой, правовой, методической, информационной поддержки в целях обеспечения их участия в закупках товаров, работ, услуг.

В этой связи, представленным прокурором области законопроектом предлагается дополнить областной закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» положением, предусматривающим новую форму поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – поддержка участников программ развития поставщиков (исполнителей, подрядчиков), в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг).

Вносимое законопроектом дополнение является актуальным для региона. Нередко крупные заказчики не могут осуществить закупку по причине отсутствия участников в связи с несоответствием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, предъявленным к участникам закупки.

Законопроект поддержан депутатами Архангельского областного Собрания депутатов во втором чтении.