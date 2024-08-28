Дмитрий Морев вместе с коллегами проверил ход капремонта школ

Сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев вместе с заместителем председателя областного правительства Иваном Дементьевым и депутатами проверили, как справляются подрядчики с важнейшей задачей – капремонтом архангельских школ.

Далее передаем слово первому лицу областной столицы:



- В этом году у нас рекордное количество школ вошло в программу комплексного ремонта зданий. Общая сумма финансирования тоже рекордная - почти миллиард рублей. Одновременно работа идет на пяти объектах: это муниципальные школы № 11, 14, 52 и Эколого-биологический лицей, а также областная Соломбальская коррекционная школа-интернат.



Общий вывод по итогам поездки положительный: критичных проблем, которые препятствуют выполнению работ, нет. Как и на любой стройке есть сложности, дополнительные объемы, правки в проекты и сметы, поэтому важно регулярно выезжать на объекты и на месте находить решения вместе с подрядчиками.



Конечно, самая важная задача для нас – обеспечить безопасность детей. При этом внимание уделяется и эстетике: директора школ вместе с родителями и учениками подготовили эскизы оформления стен, закупают красивую современную мебель и оборудование. Уверен, что ребята и педагоги будут приятно удивлены, когда вернутся в родные стены.



Создание условий для развития детей - одна из задач президентского нацпроекта "Образование".



