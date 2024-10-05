В Архангельске будет построен мини-городок светлого будущего

Новый микрорайон будет называться «Арктика Парк» (с намеком на ворота сами-знаете-куда).

Соглашение о его строительстве было подписано в рамках II Форума «Арктика – Регионы» и предусматривает поэтапное возведение в течение 20 лет нового района на 28 тысяч жителей. Объем инвестиций в жилищное строительство составит 123,75 миллиарда рублей.

– Пространство площадью порядка 337 гектаров будет поделено на пять зон: многоквартирные и индивидуальные жилые дома, таунхаусы, многофункциональная зона, где разместятся здания социального назначения, а также рекреационные пространства – общая «зеленая» зона, – сообщил в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Жилая застройка в районе «Арктика парка» будет с переменной этажностью, однако для сохранения сомасштабности человека и окружающих его зданий максимальная высота домов ограничена восемью этажами. Таких зданий планируется возвести более 50, в них будет размещено свыше 12,5 тысячи квартир разной площади и планировки. Таунхаусы и индивидуальные жилые дома, чье проектное количество превышает 900 объектов, будут возведены в рамках реализации последних этапов строительства района, когда вся прочая инфраструктура уже будет сдана.

Планируется, что социальные и общественные объекты в новом районе будут возводиться индивидуально для каждого квартала. Помимо четырех школ общей емкостью 5700 учебных мест, а также 13 детских садов и двух поликлиник на территории «Арктика парка» будет построен ряд спортивных сооружений: крытый футбольный манеж и хоккейный каток, Дворец единоборств и физкультурно-оздоровительный комплекс, а также ряд спортивных площадок на придомовых территориях. Также планируется возвести аквапарк, парк развлечений, торговый центр и гостиницу с конгресс-холлом. Всё это позволит создать в каждом из уголков «Арктика парка» уникальные точки притяжения, вместе составляющие облик нового района областной столицы.

Отдельное внимание будет уделено зеленым пространствам. В предварительной концепции микрорайона предусмотрено свыше 216 тысяч квадратных метров площади, где будут находиться зеленые насаждения. Из них порядка 130 тысяч квадратных метров – благоустройство набережной реки Юрас, которая огибает район с южной и западной сторон. Еще 24 тысячи квадратных метров – площадь будущего парка развлечений с аттракционами для детей разного возраста.

Как рассказал заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин, курирующий инфраструктурный блок, новый район областной столицы благодаря широкому спектру социальных учреждений сможет стать драйвером для развития Архангельска.

– Перспективный район, который будет возведен с использованием современных технологий строительства и последних достижений в сфере градостроительства и городского планирования, привлечет внимание и позволит задуматься о переезде в столицу Поморья многих талантливых молодых людей, – считает зампред.

Дмитрий Рожин также отметил, что Архангельская область активно реализует и другие проекты, которые предусматривают не только возведение новых жилых площадей, но и создание социальной, культурной и спортивной инфраструктуры для комфортного проживания, например механизм комплексного развития территорий.