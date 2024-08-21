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Дмитрий Морев из бассейна: "Спорт заряжает нас энергией"

В Архангельске дан старт Первенству города по плаванию.

 Соревнуются юные спортсмены от 9 до 18 лет. Впервые такие состязания проходят в самом новом бассейне города – в школе № 7. Глава Архангельска Дмитрий Морев поприветствовал участников Первенства и обсудил с тренерами мероприятия по созданию условий для сохранения высокого уровня подготовки команд.

 Пловцы Архангельска являются сильнейшими в области: 70% сборной региона - это спортсмены нашего города. В 2023 и 2024 году наши пловцы Дарья Борина и Иван Гурьев стали победителями Первенства России.

- Сейчас мы находимся в самом новом бассейне Архангельска: с каждым годом в нашем городе становится все больше спортивных объектов, и это дает новые возможности для достижения высоких результатов. Уверен, что спорт заряжает вас энергией, помогает добиваться успехов и в учебе. Желаю вам успешных соревнований! – обратился к участникам состязаний глава города.

 Во время парада участников городского Первенства Дмитрий Морев вручил квалификационные книжки и значки спортивных разрядов. С приветственным словом выступила вице-президент Федерации плавания Архангельской области Екатерина Жданова.

 В Первенстве Архангельска участвует более 200 детей. Главный судья – мастер спорта по плаванию Ирина Суборова.


13 сентябрь 17:15 | : Политика

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