Дмитрий Морев из бассейна: "Спорт заряжает нас энергией"

В Архангельске дан старт Первенству города по плаванию.



Соревнуются юные спортсмены от 9 до 18 лет. Впервые такие состязания проходят в самом новом бассейне города – в школе № 7. Глава Архангельска Дмитрий Морев поприветствовал участников Первенства и обсудил с тренерами мероприятия по созданию условий для сохранения высокого уровня подготовки команд.



Пловцы Архангельска являются сильнейшими в области: 70% сборной региона - это спортсмены нашего города. В 2023 и 2024 году наши пловцы Дарья Борина и Иван Гурьев стали победителями Первенства России.



- Сейчас мы находимся в самом новом бассейне Архангельска: с каждым годом в нашем городе становится все больше спортивных объектов, и это дает новые возможности для достижения высоких результатов. Уверен, что спорт заряжает вас энергией, помогает добиваться успехов и в учебе. Желаю вам успешных соревнований! – обратился к участникам состязаний глава города.



Во время парада участников городского Первенства Дмитрий Морев вручил квалификационные книжки и значки спортивных разрядов. С приветственным словом выступила вице-президент Федерации плавания Архангельской области Екатерина Жданова.



В Первенстве Архангельска участвует более 200 детей. Главный судья – мастер спорта по плаванию Ирина Суборова.



