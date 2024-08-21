Иван Новиков: "Новые времена диктуют новые решения"

Более 250 руководителей служб занятости из всех регионов страны стали участниками Дней службы занятости.

В мероприятиях, посвященных актуальным вопросам сферы занятости, в рамках Всероссийской недели охраны труда принимает участие сенатор СФ от Архангельской области, заместитель секретаря Архангельского реготделения партии «Единая Россия» Иван Новиков.

Участники обсуждают новые задачи, которые сегодня ставятся перед службой занятости для обеспечения кадровой потребности рынка труда.

Этому посвящено пленарное заседание «Кадровый центр «Работа России»: новые перспективы для рынка труда», в котором принял участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Уже состоялись 10 сессий, посвящённых отдельным направлениям работы службы занятости. В их числе — новые форматы взаимодействия и сопровождения работодателей и соискателей, работа с приоритетными клиентскими группами, молодежный рынок труда, программы и меры поддержки молодых специалистов и практика внедрения технологий управления персоналом в СЗН, формирование кадрового резерва государственной службы занятости.

На пленарном заседании площадки кадрового центра «Работа России» выступил министр труда России Антон Котяков.

Как обозначил глава Минтруда, одна из приоритетных задач - четкое прогнозирование на несколько лет вперед, какие специалисты востребованы на рынке. В ближайшее время будут представлены результаты первого масштабного исследования, в котором приняли участие 260 тысяч работодателей. Они станут основой контрольных цифр приема для вузов и ссузов -структура выпускаемых кадров должна соответствовать потребности на рынке труда.

При этом особое внимание - популяризации рабочих профессий. В 90-е годы прошлого века возник перекос в восприятии образования - перестало цениться среднее профессиональное образование, и появилась установка «каждый должен получить вышку». Сегодня мы столкнулись с острой нехваткой рабочих рук. Возродить уважение, повысить престиж рабочих специальностей -продвижение рабочего человека должно встать во главу угла.

«Именно выпускники, молодежь - источник квалифицированных кадров. И задача не только обеспечить адресное сопровождение каждого учащегося, но и научиться говорить с ними на одном языке, заинтересовать в получении востребованных специальностей, погрузить в рабочую атмосферу и дать возможность получить практические навыки.

Еще одно направление - работа с целевиками. Те «бонусы», которые мы предлагаем им сейчас, не мотивируют. Интерес у ребят пропадает еще в процессе обучения. Значит, нужно найти то, что значимо для молодежи.

Как я уже говорил, разрабатываются цифровые инструменты - создаются единая информационная среда с привязкой к платформе «Работа России». Любой работодатель сможет ознакомиться с портфолио студента, включая его спортивные достижения, волонтерство, места практик, то есть, на старте еще на старте обучения подобрать кадры и участвовать в их «взращивании».

Работа по кардинальной смене подходов к вопросам трудоустройства, профориентации только началась. Но уже ни центры занятости, ни работа с подрастающим поколением не похожи на то, что мы знали несколько лет назад. Новые времена - новые решения!», - рассказал Иван Новиков.