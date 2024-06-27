"Наши школы - самые спортивные". Дмитрий Морев рассказывает

Об этапах длинного пути к здоровому образу жизни рассказывает глава Архангельска:

- Современная спортплощадка должна быть у каждой школы. Мы планомерно идем к этой цели. В этом году еще одна универсальная площадка для игровых видов спорта будет обустроена на территории основного здания школы № 27.



В 2021 году спортивная зона была оборудована у здания начальной школы на ул. Циолковского, а сейчас заключен контракт на обустройство площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола у здания на ул. Кирова. Будут искусственная трава, ограждение, освещение, ворота и стойки.



Ученики 27-й школы всегда активны в спортивных мероприятиях, но ранее они могли тренироваться только в зале. Сейчас появится возможность заниматься и на свежем воздухе. И в этом заслуга руководства школы и активных родителей. Они поддержали идею участвовать в муниципальном проекте «Бюджет твоих возможностей». Родители с архитектурным и строительным образованием помогли в разработке проекта.



Особенность территории школы № 27 – наличие подземных коммуникаций. Тем не менее, было найдено такое техническое решение, которое позволяет разместить спортплощадку. В ближайшее время подрядчик приступит к исполнению контракта.



Напомню, что в этом году было выполнено устройство универсальной спортивной площадки у Эколого-биологического лицея



Все новые школы в городе строятся с учетом современных требований к спортивной инфраструктуре. При капремонте школ мы также стремимся включать в план работ обновление спортплощадок.



В прошлом году новые площадки были созданы у школ № 23, 82, 93 и у гимназии № 21.



