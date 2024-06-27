Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Наши школы - самые спортивные". Дмитрий Морев рассказывает

Об этапах длинного пути к здоровому образу жизни рассказывает глава Архангельска:

- Современная спортплощадка должна быть у каждой школы. Мы планомерно идем к этой цели. В этом году еще одна универсальная площадка для игровых видов спорта будет обустроена на территории основного здания школы № 27.

 В 2021 году спортивная зона была оборудована у здания начальной школы на ул. Циолковского, а сейчас заключен контракт на обустройство площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола у здания на ул. Кирова. Будут искусственная трава, ограждение, освещение, ворота и стойки.

 Ученики 27-й школы всегда активны в спортивных мероприятиях, но ранее они могли тренироваться только в зале. Сейчас появится возможность заниматься и на свежем воздухе. И в этом заслуга руководства школы и активных родителей. Они поддержали идею участвовать в муниципальном проекте «Бюджет твоих возможностей». Родители с архитектурным и строительным образованием помогли в разработке проекта.

 Особенность территории школы № 27 – наличие подземных коммуникаций. Тем не менее, было найдено такое техническое решение, которое позволяет разместить спортплощадку. В ближайшее время подрядчик приступит к исполнению контракта.

 Напомню, что в этом году было выполнено устройство универсальной спортивной площадки у Эколого-биологического лицея

 Все новые школы в городе строятся с учетом современных требований к спортивной инфраструктуре. При капремонте школ мы также стремимся включать в план работ обновление спортплощадок.

 В прошлом году новые площадки были созданы у школ № 23, 82, 93 и у гимназии № 21.


06 сентябрь 14:25 | : Политика

Главные новости


Солунбал
Они тоже ходили в школу. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (72)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20