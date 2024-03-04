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В Общественный совет Архангельска вошли люди со свежими идеями

Сегодня в администрации города состоялось заседание Общественного совета при главе города.

 В новый состав вошли 23 участника. Глава Архангельска Дмитрий Морев сказал, что это люди с активной жизненной позицией: представители общественных объединений, образовательных учреждений, бизнеса, епархии, молодёжных и ветеранских организаций.

- Состав нынешнего совета заметно изменился. В него вошли как опытные общественники, которые уже не один год помогают выстроить отношения между горожанами и администрацией, так и люди, готовые поделиться свежими идеями для решения актуальных проблем, - сказал Дмитрий Морев.

 Новый состав единогласно избрал председателя. Им стал Сергей Ковалев - ректор «Архангельского областного института открытого образования». Заместителем стала Валентина Попова - руководитель общественного совета при администрации Северного округа.

 Сегодня участники обсудили план работы на второе полугодие 2024 года и рассмотрели составы комиссий.


11 июль 16:58 | : Политика

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