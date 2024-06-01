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Архангельск. Плывут корабли истории

На главной набережной Архангельска открылась выставка к юбилею города.

Как отметил глава города Дмитрий Морев, впервые создана выставка, посвященная истории каждого округа.

 Целый караван стендов-кораблей сегодня появился на набережной в районе Гостиных дворов. Здесь каждый может увидеть прошлое и настоящее своей семьи, своего района, имена людей, которые носят улицы, учебные заведения. Все материалы прошли экспертную оценку историков и краеведов. А современный дизайн – это инструмент для популяризации истории.

 На набережной Северной Двины выставка будет демонстрироваться до конца июля. А затем стенды «разъедутся» по округам и будут установлены на общественных территориях. Так у большего числа архангелогородцев будет возможность обогатить свои знания об истории Архангельска, проникнуться гордостью, которая дает нам силы развиваться самим и развивать родной город, - пояснил Дмитрий Морев.

 Примечательно, что стенды поставлены не «в линейку»: корабли занимают места, как на карте – с севера на юг, отклоняясь относительно реки.

 В открытии выставки, которая стала частью программы фестиваля «Белый июнь», приняли участие министр культуры Архангельской области Оксана Светлова, председатель Гордумы Иван Воронцов, организатор фестиваля Василий Ларионов, директор Северного морского музея Евгений Тенетов, руководитель компании-координатора проекта Денис Железников, представители коммерческих организаций-спонсоров.

 Информация выставки «Город. Люди. События» вскоре будет размещена и на специальном сайте https://архангельск440.рф. Ресурс дополнят и видеоролики об истории, предприятиях, современной жизни округов города.


28 июнь 13:01 | : Политика

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