Дмитрий Морев анонсировал проект вовлечения молодежи в культурное поле

В Архангельске работает 7 культурных центров. За 2022 год они провели более 3181 мероприятий, из них 1480 - на бесплатной основе. Открыто более 500 клубных формирований, которые посещают более 10 000 человек.
- Итоги прошлого года показывают, что мы достигли успехов в важном деле возрождения системы культурных центров. Они уже стали точками притяжения для творческих людей – взрослых и детей. Задача на ближайшее будущее – вовлечь в поле деятельности КЦ молодежь студенческого возраста. Для этого требуется модернизация пространств и новое идейное наполнение. Будем заниматься поиском решений! – отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Обновление культурных центров администрация города начала с благоустройства прилегающих скверов. По нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроены территории у КЦ «Северный», АГКЦ, Ломоносовского ДК, КЦ «Маймакса», «Соломбалы-Арт».
В прошлом году большие перемены произошли в Ломоносовском Дворце культуры, где появился современный холл, а в ближайшее время в зале будут заменены театральные кресла и светозвуковое оборудование. До конца января завершится и капремонт первого этажа Архангельского городского культурного центра.
В 2022 году муниципальными учреждениями культуры было подготовлено 5 творческих проектов и привлечено почти 4,5 млн. рублей. И каждый из них – яркий, интересный, глубокий:
- мюзикл «Поморская сага» Ломоносовского Дворца культуры, премьера которого состоялась 4 декабря 2022 года
- выставка макетов «Деревянное наследие Архангельска» в Ломоносовском ДК
- проект «Соломбальские истории: прошлое в настоящем» КЦ «Соломбала-Арт»
- интерактивная выставка «Маймакса лесопильная» в КЦ «Маймакса»
- проект «Северные традиции» культурного центра «Северный».