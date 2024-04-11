Единороссы Архангельской области продолжают праздничные акции к Дню Победы

Традиция чествовать ветеранов боевых действий, вспоминать подвиг погибших при исполнении воинского долга, отмечать членов семей военнослужащих, высказывать добрые слова поддержки и благодарить пожилых людей передаётся из поколения в поколение.

– Очень важно бережно хранить эти знания для нашего поколения и для тех, кто будет после нас. Так мы сможем передать нашим детям живую историю, а не только рассказы из книг и учебников, – отметила депутат областного Собрания Екатерина Поздеева (фракция «Единая Россия»).

Парламентарии всех уровней, чиновники, общественные деятели, работники культуры и образования, трудовые коллективы градообразующих предприятий, ветеранские организации отмечают одну из главных дат в России – День Победы. Праздничные чаепития и концерты, «Парад у дома ветеранов», «Подарок ветерану» организуют члены «Единой России» для участников ВОВ, тружеников тыла, «детей войны».

- Они работали не покладая рук, не жалея себя поднимали промышленность, сельское хозяйство. В их время не было такого технического прогресса, как сейчас. Не было умных устройств, смартфонов, интернета. И люди сделали невозможное – построили самую сильную страну. В те времена ВВП рос на 13-15% в год, что даже сейчас выглядит невероятным. Мы не устанем говорить спасибо нашим дорогим ветеранам. Поэтому всегда стремимся сделать для них небольшой праздник – собрать всех вместе, подготовить вкусное угощение и весело провести время, - отметил заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению областного Собрания депутатов Михаил Авалиани (фракция «Единая Россия»).

Партийные активисты и сторонники, волонтёры «Единой России» раздают северянам на улицах городов, сёл и деревень символ победы в Великой Отечественной войне – георгиевскую ленту, участвуют в акции «Звёзды Победы», прикрепляя к домам ветеранов красные звёзды. Количеством звёзд отмечали, сколько членов одной семьи ушло на фронт. Окна местных отделений Партии украшаются традиционными рисунками в трафаретной технике, фотографиями ветеранов, знамёнами Победы. Акция «Красная гвоздика» - это не только возможность поблагодарить военнослужащих, но и реальная помощь участникам Великой Отечественной войны и других боевых действий.

- В каждой российской семье есть свой Герой, отвоевавший победу в 1945 году. Мы помним наших прадедов, дедов, отцов и благодарны им за свободу и независимость, которые они ценой своих жизней нам подарили. Сегодня мы вновь столкнулись с агрессией фашизма. Наши бойцы, участвуя в специальной военной операции, продолжают защищать нашу Родину. Мы чтим их подвиг и считаем День Победы праздником всех воинов, кто стоял и стоит на страже нашего Отечества, - сказал председатель комитета по этике и регламенту областного Собрания депутатов Дмитрий Семушин (фракция «Единая Россия»).



