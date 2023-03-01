Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Спиридонов обещал участникам СВО решить их жилищный вопрос

 «Единая Россия» активно участвует в политической жизни и занимает абсолютно патриотическую позицию по международной тематике, подчеркнул Владимир Путин на встрече с главой фракции партии в Госдуме Владимиром Васильевым.

 «Знаю о том, какую большую работу «Единая Россия» проводит в парламенте, и не только в парламенте, конечно, а вообще в политической жизни очень активно участвует. Очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом. В этой связи по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно», - подчеркнул Президент.

 В свою очередь, Владимир Васильев отметил, что «Единая Россия», как фракция большинства в Госдуме, принимает необходимые, а не популистские решения, чтобы обеспечить безопасность страны, развитие экономики и защитить интересы людей.

Также он подчеркнул, что фракция партии работает над решением задач, которые Президент поставил в Послании. Три закона уже приняты и подписаны главой государства – об интеграции новых регионов в культурное пространство, о туризме на особо охраняемых природных территориях и о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений.

 «15 законопроектов принято в первом чтении. В их числе – о занятости населения. У нас неплохая ситуация на рынке труда, но мы хотим, чтобы она была более удобной, и чтобы мы готовили кадры, помогали людям найти себя, зарабатывать, содержать семью, быть успешными. То, о чем вы говорили», - пояснил Владимир Васильев и сообщил, что также на рассмотрении парламента уже находится законопроект о правовой защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

 Помимо этого, «Единая Россия» работает над поддержкой участников СВО и их семей.

«Обеспечение бесплатной юридической помощью ветеранов, наделение статусом ветерана боевых действий, в том числе ополченцев Донбасса с 2014 года, сокращение срока признания без вести пропавшими умерших. Что очень важно – социальная защита близких, потерявших кормильца. Мы наделили участников спецоперации, включая гражданских лиц, статусом ветерана боевых действий, чего они ждали и заслужили давно. Закрепили за участниками СВО и членами их семей право на кредитные каникулы. Освободили от пени за просроченные платежи по ЖКХ и взносам за капитальный ремонт. Гарантировали сохранение рабочих мест», - подчеркнул Владимир Васильев. 

По его словам, депутаты фракции постоянно встречаются с семьями участников СВО. Это помогает передавать на фронт именно то, в чем нуждаются бойцы.

«Поддержка и семей военнослужащих, и самих воинов стала, действительно, нашей общей задачей. Каждый из бойцов, защищающий сегодня будущее страны, должен быть уверен, что для его близких делается все возможное и в бытовом плане, и с точки зрения социальной помощи. Различные инициативы появляются и на уровне Федерации, и в регионах.

 

Законопроект о жилищном обеспечении семей участников спецоперации— это еще один шаг по этому пути. И важно, что обращено внимание именно на жилищный вопрос, который во многих ситуациях является основополагающим аспектом», - рассказал депутат Госдумы Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия»).

 Отдельно Владимир Васильев остановился на реализации народной программы «Единой России». Каждый ее пункт проработан с Правительством, контроль за работами на социальных объектах в регионах ведут депутаты от партии вместе с жителями.

 «Мы получаем чёткую картину на каждом объекте программы. А это школы, больницы, ФАПы – всё очень важное для людей. И люди следят за этим. У нас недавно был отчёт исполняющей обязанности [председателя] Счётной палаты. Она сообщила, что по сравнению с 2021 годом при большем числе проверок и выявленных нарушений стоимость этих нарушений, Владимир Владимирович, сократилась вдвое. Это ресурс – построенные школы, детские сады», - подчеркнул Владимир Васильев.

 Говоря о программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, он отметил, что до конца этого года предстоит отремонтировать более 1500 зданий по всей стране. Аналогичная программа требуется для колледжей и техникумов.

 «Это около 5-6 миллиардов рублей потребует. Получается четыре тысячи средних специальных учебных заведений, из них 1500 тысячи нуждается в ремонте», - сказал Владимир Васильев.

 Владимир Путин поддержал инициативу.

 «Я Правительству дам поручение проработать обязательно», - сказал он.

 Поддержку Президента получило еще одно предложение – о дополнительном финансировании на лекарственное обеспечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот вопрос фракция «Единой России» ранее поднимала на встрече с председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

 «Мы просили бы нас поддержать и добавить дополнительно 10 миллиардов 150 миллионов рублей. Это будет ежегодно. По подсчётам специалистов, это позволит спрофилактировать до 32 тысяч смертей в трудоспособном возрасте», - отметил Владимир Васильев.

 «Обязательно посмотрим», - сказал Президент.


24 март 11:15 | : Политика

Главные новости


Демьянова уха и пр. Кухня знаменитого баснописца Крылова
Холмогоры против Архангельска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (268)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20