Участники боевых действий должны иметь твердые социальные гарантии

В том числе - участников СВО.
Закрепить такое право «Единая Россия» предлагает также за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя и рядом других льготников, сообщил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Соцобслуживание этим людям уже положено, но сейчас им приходится за него платить», - пояснил он.
Андрей Турчак отметил, что власти отдельных регионов на своём уровне решили вопрос предоставления бесплатного соцобслуживания иным категориям граждан.
«В Москве, Татарстане, Ленинградской, Белгородской областях и ряде других субъектов социальные работники приходят к инвалидам боевых действий и ветеранам бесплатно. Приносят продукты, помогают с уборкой, ремонтом, другими бытовыми и юридическими вопросами. Законопроект «Единой России» сделает эти региональные практики общефедеральным правилом. И ещё одним звеном в системе комплексной социальной защиты наших воинов, участвующих в СВО», - заключил Андрей Турчак.
Отметим, сейчас бесплатное соцобслуживание предоставляют несовершеннолетним детям; лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных конфликтов; лицам, у которых на дату обращения за получением социальных услуг среднедушевой доход не превышает предельную величину для конкретного субъекта РФ.
«В условиях тяжёлых боёв на западных рубежах нашей страны - это крайне актуальный законопроект! Действительно, сейчас некоторые «профицитные» регионы могут обеспечить ветеранов боевых действий должным уходом. Но эта мера не является обязательной для всех. «Единая Россия» предлагает ввести на федеральном уровне бесплатное соцобслуживание ветеранов. Считаю, что мы должны дать нашим воинам твёрдые гарантии», - прокомментировал депутат Госдумы Александр Спиридонов.
Авторами документа также стали сенаторы Инна Святенко и Виктор Бондарев, а также депутаты Госдумы Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Артём Туров, Артём Бичаев и Игорь Кастюкевич.